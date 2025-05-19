İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nden 19 Mayıs’a özel Atatürk Portreleri sergisi

Başkentin kültür sanat hayatına önemli katkılar sunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, genç ressam Emirhan Bıçakcı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırlanan “Atatürk Portreleri” isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 16 Mayıs-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide, sanatçının yağlıboya, karakalem ve karışık teknikle ürettiği eserler yer alıyor.

Sanatçının; yağlıboya, karakalem ve karışık teknikle hazırladığı portrelerin yer aldığı sergi, Atatürk’ün gençliğe olan inancının sanatla bütünleşen temasını izleyiciyle buluşturuyor. Bıçakcı’nın üniversite yıllarında gördüğü büyük bir Atatürk portresinden esinlenerek başladığı çalışmalar, figüratif anlatımla derinlikli bir görsel deneyim sunuyor.

Emirhan Bıçakcı

Habertürk’e konuşan Bıçakcı sergiyle ilgili şunları söyledi: “Atatürk Portreleri sergisinin ilk fikri, üniversite ikinci sınıftayken ortaya çıktı. Bir hocamın odasındaki Atatürk portresiyle özdeşleştiğim anda, o portredeki sessizliği kendi tuvalime aktarma ihtiyacı hissettim. Bu serginin ilk eseri olan ‘Samsun’ bu şekilde ortaya çıktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bütün ümidim gençliktedir!' sözü, bende derin bir iz bırakmıştır. Sanat anlayışımın temel taşlarından biri haline gelen bu söz doğrultusunda, ‘Samsun’ adlı eserimde Atatürk’ü, gençlerin arkasında dağ gibi duran, onlara bir dayanak olan bir şekilde resmettim.”

“SEKİZ YILDA 100’DEN FAZLA ATATÜRK PORTRESİ ÜZERİNDE ÇALIŞTIM”

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Sekiz yılda 100’den fazla Atatürk portresi üzerinde çalıştığını belirten genç sanatçı şöyle devam etti: "İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki sergi için bunların yaklaşık 40 tanesini seçtik. Dönem ve teknik açıdan bölümleyerek seçtiğim bu eserlerde Mustafa Kemal’in fiziksel varlığının ötesini, izleyicide yankı bulan ruhunu ortaya çıkarmak istedim. Portreler Atatürk’ü resmediyor, ancak hepimiz bu portrelere kendi duygularımızla bakıyoruz. Portrelerdeki sessizlik izleyicide vücut buluyor, onlarda yankılanıyor.”

“Eserlerimde Mustafa Kemal’in fiziksel varlığının ötesinde, toplumda yankı bulan ruhunu izleyicilerle buluşturmak istedim,” diyen Emirhan Bıçakcı’nın çalışmaları, 11 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin beşinci katında yer alan sergi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

EMİRHAN BIÇAKCI KİMDİR?

1998, Ordu doğumlu olan Emirhan Bıçakcı, sanat eğitimine Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2016 yılında açan Bıçakcı, çeşitli kişisel ve karma sergilerde eserlerini sanatseverlerle paylaştı. Duayen ressam Devrim Erbil’in atölyesinde bir dönem çalışarak sanat anlayışını ve tekniğini geliştiren Bıçakcı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti.