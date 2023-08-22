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        Haberler Gündem Eğitim İkram Hizmetleri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        İkram Hizmetleri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        İkram Hizmetleri bölümünde okumak isteyen öğrenciler bölüme başlamadan araştırma yapmaktadır. Bu araştırmalar genellikle İkram Hizmetleri bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Konularında olmuştur. Bu soruların cevapları yazımızın devamında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:37
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        İkram Hizmetleri bölümü nedir?
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        İkram Hizmetleri bölümü nedir diye düşünen öğrenciler için özetle İkram Hizmetleri Bölümü, genellikle turizm ve otelcilik sektöründe yer alan bir eğitim alanıdır. Bu bölümde öğrencilere yiyecek-içecek hizmetleri, konuk ağırlama, etkinlik organizasyonları ve benzeri konularda eğitim verilir. İkram Hizmetleri Bölümü mezunları ne iş yapar konusunda da, genellikle restoranlar, oteller, tatil köyleri, kafeler, fast food zincirleri, kruvaziyer gemileri, hava yolları gibi yerlerde çalışabilirler. İkram Hizmetleri bölümü eğitim süresi kaç yıl diye düşünenler için eğitim süresinin 2 yıl olduğunu söyleyebiliriz.

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        İkram Hizmetleri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

        Mezunlar, aşağıdaki gibi çeşitli pozisyonlarda iş bulabilirler:

        • Garson: Yiyecek-içecek servisi yapar, misafirleri ağırlar ve siparişleri alır.
        • Otelci: Otelde konukların karşılanması, rezervasyonların yönetimi ve konaklama süreçlerinin düzenlenmesi gibi görevleri üstlenir.
        • Barista: Kafe veya kahve dükkanlarında kahve ve diğer içecekleri hazırlar.
        • Mutfak Personeli: Mutfakta yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması gibi işlemleri gerçekleştirir.
        • Yiyecek ve İçecek İşletmecisi: Restoran veya kafe gibi işletmelerin yönetimi, işletme stratejilerinin oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi gibi görevleri üstlenir.
        • Etkinlik Organizatörü: Özel etkinlikler, konferanslar, düğünler gibi organizasyonların planlanması ve yönetilmesini sağlar.
        • Catering Hizmetleri: Özel etkinlikler için catering hizmetleri sağlayarak yiyecek ve içecekleri sunar.

        İkram Hizmetleri Bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bunlar arasında:

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        • Otel ve Tatil Köyleri: Konaklama tesislerinde yiyecek-içecek hizmetleri departmanlarında görev alabilirler.
        • Restoranlar: Çeşitli türdeki restoranlarda garson, şef yardımcısı veya mutfak personeli olarak çalışabilirler.
        • Fast Food Zincirleri: Hızlı yemek zincirlerinde servis yapabilirler.
        • Kafeler: Kafe veya kahve dükkanlarında barista olarak görev alabilirler.
        • Hava Yolları: Uçaklarda yolculara yiyecek-içecek servisi yapabilirler.
        • Etkinlik Organizasyon Şirketleri: Özel etkinliklerin organizasyonunda çalışabilirler.
        • Kruvaziyer Gemileri: Gemilerde misafirlerin yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
        • Katering Firmaları: Özel etkinlikler için yiyecek-içecek hizmeti sağlayan firmalarda iş bulabilirler.

        İkram Hizmetleri Bölümü mezunlarının iş imkanları, turizm ve yiyecek-içecek sektöründeki talebe ve işletmelerin büyüklüğüne göre değişebilir. Bu sektörler genellikle sürekli bir iş gücüne ihtiyaç duyar, bu nedenle mezunlar genellikle çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilirler.

        İkram Hizmetleri bölümü dersleri nelerdir?

        İkram Hizmetleri Bölümü dersleri, öğrencilere turizm, otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri konularında geniş bir yelpazede eğitim sunmayı amaçlar.

        • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri: Yiyeceklerin hazırlanması, sunumu, servisi ve sunum becerileri gibi konuları içerir.
        • Konuk Ağırlama: Misafirlerin karşılanması, resepsiyon işlemleri ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı.
        • Otel İşletmeciliği: Otel yönetimi, rezervasyon yönetimi, oda düzenlemesi ve otel işletme prensipleri.
        • Mutfak Sanatları: Temel yemek pişirme teknikleri, malzeme seçimi, sunum ve mutfak hijyeni.
        • İletişim ve İnsan İlişkileri: İletişim becerileri, müşteri ilişkileri yönetimi ve ekip çalışması.
        • Etkinlik Organizasyonu: Özel etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve yönetimi.
        • İşletme Yönetimi: İşletme temelleri, yönetim prensipleri, finans ve pazarlama konuları.
        • Muhasebe ve Maliyet Kontrolü: İşletme muhasebesi, maliyet hesaplamaları ve bütçe yönetimi.
        • Hizmet Kalitesi ve Misafir Memnuniyeti: Hizmet kalitesinin önemi, misafir memnuniyeti yönetimi ve şikayet yönetimi.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği: İş yerinde sağlık ve güvenlik önlemleri, hijyen standartları ve güvenlik protokolleri.
        • İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel yönetimi, eğitim ve geliştirme, işe alım süreçleri.
        • Pazarlama ve Satış: Yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejileri, satış teknikleri ve reklam.

        Bu dersler genel olarak İkram Hizmetleri Bölümü programlarında bulunan temel konu başlıklarını yansıtmaktadır. Her üniversite veya eğitim kurumu kendi programını belirleyebilir, bu nedenle ders içerikleri ve adları farklılık gösterebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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