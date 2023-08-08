İKO Başkanı Atayık: Kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz

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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık bazı mücevherlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük gelmesini değerlendirdi.

Bloomberg HT yayınına konuk olan Atayık, sektör olarak şokta olduklarını dün çıkan haberlerden sonra bile altın alımlarında ciddi bir fark oluştuğunu bu durumda kuyumculuk yapamaz hale geleceklerinin altını çizdi.

Atayık yayında şunları söyledi:

“Şoktayız dün düşen haberlerden sonra dünkü altına almamızla bugün altın bugünkü altına almamız arasında 3500 dolara kadar fark oluştu. Yani bu da kiloda 100 TL civarındadır. Böyle bir şey olduğunda üretim duracak, satışlarımızda duracak, kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz. Türkiye’de kuyumculukta dünya pazarlarında ihracatta ikinci, pazar payında beşinci, üretimde üçüncü, 40 bin kuyumcu var bunun 10 bine yakını üretici böyle bir şeyin aniden çıkması bizi şok etti."

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