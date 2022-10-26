İklim Zirvesi Yaklaşırken: Şiddetli hava olayları daha çok yaşanacak

Atmosferde kirletici gazlar, yüz yıllık emisyonumuz dolaşmaya devam ediyor. Bu kirleticileri son 12 ayda ne kadar azaltabildik, geçen bir yılda ölçümler ne söylüyor? Acaba uğraşlar ve kampanyalar, bu yeşil dönüşüm trendi bizi büyük karbon sıfır hedefine yaklaştırıyor mu?
Glasgow'da yapılan Cop 26 İklim Zirvesi'nden sonra geçen bir yılda bu sorulara "iyi durumdayız ve karbonu azaltıyoruz" diyemedik.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yönetici sekreteri Simon Stiell, her iş kolunda alınan önlemler ve yapılan değişikliklerle son bir yılda Avrupa'da gelişmelerin olduğunu fakat böyle gidersek "aşırı" yavaş kalacağımızı söylüyor.
Bu yıllar karbon azaltabilmek ve ortalama sıcaklık artışını iyimser bir hedefle 1.5°C ila 2.5°C arasında tutabilmek için kritik yıllar. Gelecekte bu kadar küçük adımlarla ilerleyebilecek kadar vaktimiz olmayabilir ve dünya sıcaklık ortalaması (endüstriyelleşme öncesi döneme göre) 2.7°C ve üzerine kadar çıkabilir. Bu ısınma ile gelen enerji, şiddetli hava olayları, yükselen sular ve kuraklık anlamı taşıdığı için kritik olan bu yıllarda iklim zirveleri, yaptırım güçleri artarak süren toplantılara dönüşüyor.
10 ÜLKEDEN BİRİ DEĞİL AMA
Guardian gazetesi yaptığı haberde Türkiye'den (Van'da bulunan) Zernek Barajı'nın son halini göstererek yine çatlayan toprağımızı bize hatırlatıyor.
Türkiye belki de karbon ve kirletici diğer gazları en çok salan ilk 10 ülke içinde değil, fakat sıcaklık artışını yavaşlatamayan bir dünyada şiddetli hava olaylarını en çok yaşayacak ülkelerden biri olabilir.
DAHA ŞİDDETLİ YAŞANACAK
Akdeniz havzasında bulunan her ülke, hem şiddetli yağışlar ve fırtınalar gibi hava olaylarını, hem de uzun süren ölümcül ısı dalgaları ve kuraklığı gelecekte daha şiddetli yaşayacak. Bugün yapılan neredeyse her projeksiyonda Türkiye gelecekte daha kurak. Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Fas, Portekiz, Cezayir, Mısır, Libya ve Kıbrıs da benzer kaderi paylaşacak görünüyor. Zaten bugünden kaybedilen yeşilimiz, çölleşen toprak alanlarımız ve yeraltı sularımız alarm veriyor.
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