İklim savaşçısı Leonardo DiCaprio özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçtı

Hem çevreci faaliyetlere katkıda bulunup hem de özel jetle seyahati tercih etmesi nedeniyle DiCaprio daha önce de 'ikiyüzlü' yakıştırmalarının hedefindeydi.

DiCaprio, yıllardır 'karbonsuz bir vatandaş' olduğunu iddia etse de, onun özel jetleri yaygın olarak kullanması hep eleştirildi. 2014'te, Brezilya'daki Dünya Kupası'nı izlemek için bir Birleşik Arap Emirlikleri petrol kralına ait dünyanın en büyük beşinci yatını kiralamıştı.