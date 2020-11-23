İklim krizi: Karbondioksit oranı, Covid-19 kısıtlamalarına rağmen rekor kırdı

Seyahat ve diğer faaliyetlerin kısıtlanması ve karantinalar nedeniyle 2020'de emisyonlarda yüzde 4.2 ila yüzde 7.5 arasında bir azalma olduğu tahmin ediliyor. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ),bunun küçük bir düşüş olduğunu ve yıldan yıla görülen doğal değişimden daha az olduğunu söyledi.
DMÖ raporu, Hawaii'deki Mauna Loa benchmark istasyonunda eylül ayı ortalama karbondioksitin 411.3 ppm birime çıktığını gösteriyor. Eylül 2019'da bu 408.5 ppm olarak ölçülmüştü. Aynısı, Avustralya'nın Tazmanya kentindeki Cape Grim'de de görüldü. 2019'da 408.6 ppm olan birim, 410.8 ppm'e yükseldi.
'GEREKENDEN ÇOK YETERSİZ'
Raporda, 2019 yılının ortalama karbondioksit seviyesinin, son on yılın ortalama oranından daha fazla artış gösterdiği belirtildi. Veriler, emisyonları azaltma çabalarının şu anda iklim acil durumunun en kötü etkilerinden kaçınmak için gerekenden çok yetersiz olduğunu gösteriyor.
Bültende, geçici tahminlere göre, 2020'de karbon emisyonlarında yüzde 4,2 ila 7,5 arasında azalma görüleceği aktarıldı.
Bilim insanları, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarı yarıya düşmesi gerektiğini hesaplıyor; bu gerçekleşmezse yüz milyonlarca insan daha fazla sıcak hava dalgası, kuraklık, sel ve yoksullukla karşı karşıya kalacak. Birçok ülke bu ay Glasgow'da bir Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde emisyon kesintilerini artırma sözü vermişlerdi, ancak toplantı Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelendi.
'TARİHİMİZDE BÖYLE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ'
DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Covid-19 nedeniyle yapılan kısıtlamalar ve karantinalar sonucu emisyonlardaki düşüş, uzun vadeli grafikte sadece küçük bir düşüş. Düşüşün istikrarlı sürmesine ihtiyacımız var. 2015 yılında dünyada yıllık 400 ppm eşiğini aştık ve sadece dört yıl sonra 410 ppm'yi geçtik. Tarihimizde böyle bir artış görülmedi" dedi.
Talaas, 'endüstriyel, enerji ve ulaşım sistemlerimizde tam bir dönüşüm' gerektiğine dikkat çekti. "Değişiklikler ekonomik olarak karşılanabilir ve teknik olarak mümkün. Ayrıca günlük hayatımızı yalnızca kısıtlı etkileyecektir. Kaybedecek vakit yok" dedi.
Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca ve okyanusta ise daha da uzun süre kalıyor.
Örgütten 22 Nisan'da yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekilmiş, iklim değişikliğinin ise devam edeceği uyarısında bulunulmuştu.
Pazartesi günü yayınlanan DMÖ Sera Gazı Bülteni, atmosferdeki karbondioksitin Sanayi Devrimi'nden önceki 1750 yılından yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösteriyor.
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