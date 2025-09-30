Habertürk
        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi | Son dakika haberleri

        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi: Çiftçilerin maliyetini de azaltacak

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Ünal, tarımda deneme yanılma yoluyla yapılan birçok uygulamanın artık dijital teknolojilerle veriye dayalı yapılması gerektiğini belirtti. Çiftçilerin bu teknolojileri araştırmasını ve öğrenmekten korkmamasını tavsiye eden Ünal, dijital teknolojilerin çiftçilerin maliyetini de azaltacağını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:04
        İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Ünal, değişen iklim şartlarına karşı dijital teknolojiler sayesinde tarlanın dilini çözdüklerini ve ona uygun üretim yaptıklarını söyledi.

        Sensörlerle ölçüm yapılarak bitkinin ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

        "Drone gibi teknolojilerle tarlanın kuş bakışı görüntüsünü alarak nerde bitki zayıflamış veya neye ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyoruz. Böylece lokal olarak da ilaç ve birtakım uygulamaları yapabiliyoruz. İklim değişikliğinde dijital teknolojinin etkisi büyük çünkü iklim değişikliği demek belirsizlik demektir. Ne zaman yağmurun yağacağı, sıcaklıkların ne olacağı belli değil. Bu tür teknolojilerle veri ölçümleri yaparak ileriye dönük tahminler ve öngörülü tarım yapabiliyoruz. Sürdürülebilir tarım açısından bu teknolojileri tarıma adapte edebilirsek büyük başarı sağlayacağını düşünüyorum. Çiftçi, bu teknolojileri kullanarak kaliteli ürünü daha az maliyet ve enerji harcayarak üretebilecek."

        Ünal, çiftçilerin bu teknolojileri araştırmasını ve öğrenmekten korkmamasını tavsiye etti. Dijital teknolojilerin çiftçilerin maliyetini azaltacağını belirten Ünal, şunları kaydetti:

        "Tarım açısından önemli bir ülkeyiz ve bu tür teknolojilerin büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Köylerde üretim yapan çiftçilerin yaş ortalaması bir hali yüksek. Bu tür teknolojileri kullandığımızda genç kuşakların da bu teknolojilere ilgi göstereceği için tarıma odağını çevireceğini düşünüyorum. Gençlerin bu teknolojilere merakı artıyor. Bu teknolojiyi öğrendikten sonra üretim yapmak istediğini ve girişimcilik hevesi olduğunu görüyoruz. Gençlerin de tarıma dört kolla sarılmasıyla beraber tarımın ülkemiz açısından çok büyük potansiyel oluşturacağını düşünüyorum."

        Tarıma teknolojiyi entegre eden ilk fakülte olduklarını anımsatan Ünal, bu fakülteden mezun olan öğrencilerin Türkiye'de önemli bir konuma geleceğini sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Niğde Haberleri
        #çiftçi
        #dijital tarım
        #iklim değişikliği
        Yazı Boyutu
