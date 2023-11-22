İklim Değişikliği Nedir? Küresel Isınma ile İklim Değişikliği Neden Olur, Nasıl Önlenir?

İklim Değişikliği Nedir? Küresel Isınma ile İklim Değişikliği Neden Olur, Nasıl Önlenir?

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Çevre kirliliği, hava ve deniz kirliliği yeni bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri de küresel iklim değişikliği sorunudur. Gelmeyen yazlar, bitmek bilmeyen kışlar, yaz mevsimi andıran sonbaharlar iklim değişikliğinin sonuçlarını bize hissettirmektedir. İklim değişikliği nedir? Küresel iklim değişikliği nedir? İklim değişikliği nasıl oluşur? İşte, merak edilen detaylar.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliğinin kısaca tanımı; ısıyı tutan sera gazlarının atmosferde artmasıyla ortama sıcakların yükselmesi ve sonuç itibariyle iklimin beklenmeyen değişimlere uğraması olarak açıklanabilir. Salınan sera gazları, doğa tahribatı ve ormansızlaşma gibi etkenlerin birleşimi, tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyen küresel iklim değişikliğine sebebiyet verir. Kontrolsüz ve aşırı insan faaliyetleri sonucunda oluştuğunu söyleyebiliriz. İklim değişikliği sadece sıcaklık artışıyla değil; kuralık, seller ve şiddetli kasırgalarla da kendini belli etmektedir. Okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitki ve hayvanların yanı sıra insanlar da ciddi bir risk altında bulunmaktadır.

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İklim değişikliğinin olumsuz etkileri dolaylı ve doğrudan olarak görülebilmektedir. Isı değişimleri, sellerin yoğunluğunu ve oluşum sıklığını etkileyebilmektedir. Ayrıca iklim değişikliği sonucunda, pek çok ülkede sıcak dalgalanmalarına bağlı olarak gelişen can kayıpları görülmektedir. Artan sıcaklık seviyeleri, polen mevsiminin uzamasına ve alerjik hastalıkların artmasına sebebiyet verebilir. Dolaylı etkilerinin neden olduğu sorunlar ise şunlardır:

Virüs kaynaklı hastalıklarda artış görülmesi

Su ve gıda kaynaklarının azalması

Ormansızlaşma ve çölleşme

Buzulların erimesi

Deniz suyunun ısıl genleşmesi

Su kaynaklarında tuzlanma

Su ve gıda ile bulaşan hastalıklarda artış

İklim değişikliği sonucunda su, kara ve havada oluşan olumsuz koşullar, ekolojik dengeyi bozarak canlı çeşitliliğini de etkilemektedir. Doğada gerçekleşen kimi değişimler, bazı canlı türlerinin yaşam alanının yok olmasına neden olabilir. Ekosistemdeki uyum bozularak, kimi popülasyonlarda artış kimi popülasyonlarda azalış görülebilir.

Küresel ısınmayla birlikte yaz aylarında eriyen buzul miktarında artış görülmeye başlanmıştır. Kış aylarında kendini gösteren kar yağışı buzulların eski haline dönmesi için yetersizdir. Ortaya çıkan bu dengesizlik sebebiyle buzullardaki erime, deniz seviyesinin yükselmesinde etkili olmaya başlamıştır.

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Küresel İklim Değişikliği Nedir?

Küresel iklim değişikliğinin beşeri sebeplere dayandığını söyleyebiliriz. İnsan faktörü, küresel iklim değişikliğinin temelini oluşturur. İklim değişikliğinin iki büyük nedeni olarak küresel ısınma ve küresel soğuma faktörlerini sayabiliriz. Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin bir sonucudur; dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklarda görülen artış olarak tanımlanabilir. Küresel soğuma ise yaz sıcaklarının düşüşü ile gerçekleşir. Küresel ısınma ve küresel soğumayı yaz sıcakları belirler diyebiliriz.

İklim Değişikliği Nasıl Oluşur?

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanılması, fabrika bacalarına filtre takılmaması ve sera gazlarının yayılımının artması gibi nedenler sonucu oluşmaktadır. İklim değişikliğinin nedenleri beşeri faktörlere dayandığından dolayı, doğaya yardımcı olmak adına bizim önlem almamız gerekir. Peki, neler yapabiliriz ve nasıl önleyebiliriz?

Kullanmadığımız elektrikli aletler fişten çekilmelidir.

Enerji tasarrufu sağlayan ampuller tercih edilmelidir.

Elektronik eşya hususunda, düşük enerji tüketimi ile yüksek verim sağlayan ürünler kullanılmalıdır. Enerji tasarruflu ürünler, küresel ısınmaya karşı güçlü bir önlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Güneş paneli kullanımının yaygınlaştırılması da önemli bir adımdır. Güneş panelleri sayesinde evde kullanılan su güneş enerjisiyle ısıtılabilmektedir.

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