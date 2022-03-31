İkizköy'de zeytin ağaçlarına ne oldu?

HABERTURK.COM

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki madencilik çalışmaları için bölgedeki zeytin ağaçlarının sökülmesi üzerine köylüler protesto gösterisinde bulundu. Sosyal medyada görüntülerin yayılması bölgeye gelen bazı göstericiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de basın açıklaması yaparken ünlü şarkıcı Tarkan Twitter'da "Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun" mesajını paylaştı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim şirketinden yapılan açıklamada ise söz konusu zeytin ağaçlarının bulunduğu alanın 2016 yılında kamu yararı kararı doğrultusunda yerli kaynaktan elektrik üretimi amacıyla kamulaştırıldığı ve madencilik faaliyetleri için tahsis edildiği hatırlatıldı.

"9 ZEYTİN AĞACI TAŞINDI"

Açıklamada zeytin ağaçları ile ilgili şunlar kaydedildi: "Linyit İşletmeleri sahasında bulunan, 9 zeytin ağacı uzmanlar eşliğinde yine YK Enerji bünyesinde oluşturulan ve 22 binden fazla zeytin ağacının yer aldığı zeytin park alanına taşınmıştır. Hiçbir şekilde ağaçların kesilmesi, zarar görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kök bütünlüğü korunan ağaçların herhangi bir zarar görmemesi için iş makineleriyle etrafları kazılarak ve budamaları yapılarak yeni yerlerine taşınmaktadır. Tüm bu işlemler uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir."

"İKİ ÇALIŞANIMIZ DARP EDİLDİ"

Açıklamada ağaçların taşınması sırasında şirkete tahsis edilen alana giren bazı göstericilerin iki çalışanı darp ettiği öne sürülürken saldırının ardından kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada "Çalışanlarımıza saldıran ve yaralanmalarına neden olan kişiler hakkında da tüm yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer alırken ağaçların taşınmasına ilişkin bir kare de paylaşıldı.

YENİKÖY KEMERKÖY TERMİK SANTRALLERİ HAKKINDA

Santraller, Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirilmişti.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, 23.12.2014 tarihinde, Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla devralınmıştı. Yenikoy Termik Santrali yıllık ortalama üretim kapasitesi 2.688.000.000 kWh, Kemerköy Termik Santrali yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 3.683.000.000 kWh olup 2016’da ise Yeniköy ve Kemerköyde satışa esas net yıllık üretim değerleri sırasıyla 2.593 ve 3.687 milyar kWh olmuştu.