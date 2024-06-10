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Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup arkadaş, piknik yapmak için Yukarı Afrin Barajı kenarına gitti.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİLER DHA'da yer alan habere göre piknik yapan grup, sıcaktan bunalınca serinlemek için baraj gölüne girdi.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR Yüzmeye başlayan Cengiz Gezer ile Muhammed K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, suya girerek Muhammed K.'yi kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

BİRİ KURTULDU DİĞERİ CAN VERDİ Muhammed K. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kaybolan Gezer'in bir süre sonra cansız bedeni sudan çıkartıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.