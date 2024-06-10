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        Haberler Gündem 3. Sayfa İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik - Gaziantep haberleri, son haberler | Son dakika haberleri

        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!

        Gaziantep'te, serinlemek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki iki arkadaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Ekipler, Muhammed K.'yi kurtardı ancak Cengiz Gezer'in cansız bedeni sudan çıkartıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:01
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        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
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        Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup arkadaş, piknik yapmak için Yukarı Afrin Barajı kenarına gitti.

        SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİLER

        DHA'da yer alan habere göre piknik yapan grup, sıcaktan bunalınca serinlemek için baraj gölüne girdi.

        SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

        Yüzmeye başlayan Cengiz Gezer ile Muhammed K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, suya girerek Muhammed K.'yi kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

        BİRİ KURTULDU DİĞERİ CAN VERDİ

        Muhammed K. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kaybolan Gezer'in bir süre sonra cansız bedeni sudan çıkartıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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