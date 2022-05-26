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Re-Pie, portföyüne bir unicorn şirketi daha eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Re-Pie Portföy, aralarında Blackrock, Silverlake ve Blackstone gibi global fonların olduğu Carbon Health'in yatırımcıları arasına dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırımın start-up olarak sağlık alanına getirdiği yeniliklerle dikkat çeken Inofab Health şirketindeki 7.5 milyon dolarlık hisselerini Carbon Health hisseleri ile swap ederek gerçekleştirildiği aktarıldı.

Daha önce Getir, Colendi, EasyCep ve Binbin gibi girişimlere yatırım yapan Re-Pie Portföy'ün Kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "Carbon Health kullandığı teknoloji ile sağlık hizmetlerinde kolaylık ve verimlilik sunuyor. Özellikle hasta ve hastane ilişkilerini yeniden tanımlamak için tasarlanan bir girişim. Sağlık teknolojileri alanındaki yatırımımız Inofab'ı Carbon Health seviyesine çıkararak yatırımcılarımıza sunmaktan mutluyuz. Carbon Health'in decacorn seviyesine ulaşan ikinci yatırımımız olmasını bekliyoruz" dedi.

DEĞERİ 3.2 MİLYAR DOLAR

2015 yılında, kaliteli sağlık hizmetlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla Eren Bali tarafından kurulan Carbon Health, 100'ün üzerinde kliniği ve dijital altyapısı ile ABD'de sağlık sektörünü dönüştürüyor.

Online ve yüz yüze randevular, zihinsel sağlık hizmetleri ve acil bakım hizmetleri ile hastalarına kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sağlayan Carbon Health, Temmuz 2021'de 3.2 milyar dolar değerleme üzerinden 350 milyon dolar yatırım almıştı.