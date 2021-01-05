Pandemi nedeniyle zor günler geçiren dünya otomobil piyasasının aksine, Türkiye hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında 2020'yi rekorlar ile geride bıraktı.

Fakat, son 2 aydır özellikler döviz kurlarındaki düşüş ile birlikte satışlarda durgunluk yaşanır oldu. Bu durumun geçici olduğunu kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 2021 yılının ilk aylarında yine sektördeki dengeleri değiştirecek dinamiklerle karşılaşılacağını ifade etti.

Karakaş, "İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. Kasım 2019 Kasım-Mart 2020 arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50'leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti. Fakat 2020 yılı, şişen fiyatlar sebebiyle tüketiciye yaramadı. Tüketicinin lüks segmentte otomobile ulaşması için çok büyük bütçelere ihtiyaç var. Lüks otomobile erişme imkanı ve kabiliyeti çok zorlaştı. 2021'de bu imkan çok daha zorlu bir hal alacak gibi görünüyor" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA FİYATLAR ARTAR'

Aralık ayındaki satışların ve sirkülasyonun artması ile yüzlerin tekrar gülmeye başladığını söyleyen Karakaş, fiyatların son 1.5 aylık dönemde düşmesi ve sıfır araçlardaki fiyatların gevşemesinin de vatandaş için memnun edici olduğunu belirtirken, araç alım kararı aşamasında olanlar için de önemli uyarılarda bulundu.

Karakaş, "Aralık ayının son haftasında gördüğümüz bu hareketlenme işaretinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, Ocak ayının ortası gibi kısıtlamaların gevşetilmesi, düşecek vaka sayıları ve aşılamanın başlamasıyla tıpkı geçen yıl Mart-Nisan-Mayıs ayları sonrasında olduğu gibi fiyatların artmasına sebep olacaktır. Şubat ayının başlangıcıyla birlikte kısıtlamaların büyük oranda hayatımızdan çıkması durumunda faiz oranlarının yüksek oluşu ve maliyetlerin artması sebebiyle ikinci el otomobilde tekrar fiyatlar yükselecektir. 45 günlük ertelen talebin de fiyatların yükselmesinde önemli etkisi olacaktır. 15 Ocak'a kadar olan alımlarda yüzde 12-15 daha ucuza araç satın almak mümkün olabilir" dedi.