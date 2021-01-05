Pandemi nedeniyle zor günler geçiren dünya otomobil piyasasının aksine, Türkiye hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında 2020'yi rekorlar ile geride bıraktı.
Fakat, son 2 aydır özellikler döviz kurlarındaki düşüş ile birlikte satışlarda durgunluk yaşanır oldu. Bu durumun geçici olduğunu kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 2021 yılının ilk aylarında yine sektördeki dengeleri değiştirecek dinamiklerle karşılaşılacağını ifade etti.
Karakaş, "İlk kez ikinci el araç sektörüne girenler 2020 yılında 25-30 yıllık sektör tecrübesine sahip oyuncular kadar kazanç sağladı. Kasım 2019 Kasım-Mart 2020 arasında yakalanan ivmenin ardından fiyatlardaki artışın yüzde 50'leri aştığı bir yılı geride bıraktık. 2020 Kasım ortası sonrasında ise kısıtlamalar sebebiyle satış anlamında yılın en kötü dönemi geçti. Fakat 2020 yılı, şişen fiyatlar sebebiyle tüketiciye yaramadı. Tüketicinin lüks segmentte otomobile ulaşması için çok büyük bütçelere ihtiyaç var. Lüks otomobile erişme imkanı ve kabiliyeti çok zorlaştı. 2021'de bu imkan çok daha zorlu bir hal alacak gibi görünüyor" dedi.
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA FİYATLAR ARTAR'
Aralık ayındaki satışların ve sirkülasyonun artması ile yüzlerin tekrar gülmeye başladığını söyleyen Karakaş, fiyatların son 1.5 aylık dönemde düşmesi ve sıfır araçlardaki fiyatların gevşemesinin de vatandaş için memnun edici olduğunu belirtirken, araç alım kararı aşamasında olanlar için de önemli uyarılarda bulundu.
Karakaş, "Aralık ayının son haftasında gördüğümüz bu hareketlenme işaretinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, Ocak ayının ortası gibi kısıtlamaların gevşetilmesi, düşecek vaka sayıları ve aşılamanın başlamasıyla tıpkı geçen yıl Mart-Nisan-Mayıs ayları sonrasında olduğu gibi fiyatların artmasına sebep olacaktır. Şubat ayının başlangıcıyla birlikte kısıtlamaların büyük oranda hayatımızdan çıkması durumunda faiz oranlarının yüksek oluşu ve maliyetlerin artması sebebiyle ikinci el otomobilde tekrar fiyatlar yükselecektir. 45 günlük ertelen talebin de fiyatların yükselmesinde önemli etkisi olacaktır. 15 Ocak'a kadar olan alımlarda yüzde 12-15 daha ucuza araç satın almak mümkün olabilir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!