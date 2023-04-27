Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el taşıt satışlarının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.5 oranında arttığını bildirdi.

Aydın Erkoç, "Geçen yıl özellikle ikinci yarıdan itibaren daralma eğilimine giren, kasım ayına kadar olan dönemde düşüşler yaşayan, aralık ayında canlanmakla birlikte yılı yüzde 8,5’lik bir artışla kapayan ikinci el taşıt pazarında bu yıl ocak-mart döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye yakın arttı. Bu artış, büyük oranda ocak ayındaki canlılıktan kaynaklandı" dedi.

İkinci el araç pazarında ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,2 artışla 921 bin 387 adet olan satışların, 11 ilde büyük kayba yol açan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen depremlerin yaşandığı şubat ayında ise yüzde 23,4’lük bir artışla 704 bin 954 adete gerilediğini hatırlatan Erkoç, "Ramazan’ın başladığı mart ayında ise satışlar yüzde 39,9’luk bir artışla 1 milyon sınırını aşarak 1 milyon 66 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti" değerlendirmelerinde bulundu.

2.7 MİLYON ADET ARAÇ SATILDI

Ocak-mart dönemi itibarıyla toplam ikinci el taşıt satışı, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 49,5 oranında 891 bin 717 adetlik bir artışla 2 milyon 692 bin 783 adede ulaştı.

MASFED'den yapılan açıklamada, bu sayıların henüz bayram canlılığının başlamadığı dönemi kapsadığına dikkat çekilerek, açıklanacak nisan ayı verilerinin, daha yüksek oranlı bir büyümeye işaret etmesinin beklendiği aktarıldı.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, taşıt piyasasının temel ürünü olan otomobillerin satışındaki artışın ise genel artışın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Erkoç, "İlk çeyrekte ikinci el pazarda el değiştiren taşıtların en büyük bölümünü, 1 milyon 878 bin 280 adetle otomobiller oluşturdu. Otomobil satışları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 59,4 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekler itibarıyla kamyonet satışları da yüzde 45,4’le yüksek oranlı bir artış gösterirken otobüslerde yüzde 8,8, kamyonlarda yüzde 10,5, minibüslerde yüzde 17,1 ile düşük kalan artışlar, toplamdaki artış oranını aşağı çekti. Öte yandan traktör satışlarındaki artış yüzde 9,5’te kaldı" dedi.

'ARZ TALEBİ KARŞILAYAMAZSA FİYATLAR ARTAR'

Araç bulunurluk sorununun hala devam ettiğini de vurgulayan Erkoç, "Pandemiden itibaren süregelen arz sıkıntısı ne yazık ki bugün de devam ediyor. Geçen seneye göre arz artmış olsa da talep ondan daha fazla artmış durumda" ifadelerini kullandı.

Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinin talebi arttıran en önemli sebeplerden biri olduğuna değinen Erkoç, "Bu denge sağlanmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararının da piyasayı canlandıracağını belirten Erkoç, "Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, piyasada canlanma yaşanır. Ancak bu durum fiyat artışlarının önüne geçemeyecektir" dedi.

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