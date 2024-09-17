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        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci el araç satışında yeni dönem - Otomobil Haberleri

        İkinci el araç satışında yeni dönem

        Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:58
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        İkinci el araç satışında yeni dönem
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        Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

        Paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

        Sistemin nasıl uygulanacağı da video ile aktarıldı.

        Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

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