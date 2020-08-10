İkinci el araba fiyatlarındaki artış nedeniyle araba almak isteyen sürücüler hem ikinci el araba fiyatlarındaki düşüşü hem de sıfır otomobil fiyatlarını sıkça takip ediyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmesiyle ikinci el arabalarda da düşüş bekleniyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte detaylar...
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
İkinci el araba fiyatlarındaki artış, pandemi nedeniyle sıfır araçların piyasaya sürülmemesinden kaynaklandığı ön görülüyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, ikinci el araç fiyatları ve sıfır araç bulunurluğu arasındaki ilişkiye dair kavram karmaşası yaşandığını belirtti. Talep patlamasının pandemi olmasa da beklendiğini belirten Bozkurt, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın distribütörlere ve bayilere sorulduğunu, ancak aslında konunun kendileri ile alakalı olmadığını belirtti. Sıfır araç bulunmadığı için ikinci el araba fiyatları arttı düşüncesiyle ilgili olarak da bunun çok az bir etkisi olabileceğini düşündüğünü belirtirken fırsatçılık olabileceğini ve ikinci el araç piyasasının vatandaşların inisiyatifinde olduğunu dile getirdi.
SIFIR ARAÇLAR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Ali Haydar Bozkurt, sıfır araba fiyatları düşecek mi sorusunun çok fazla sorulduğunu ve fiyat artışıyla ilgili fazlaca şikayet olduğunun farkında olduklarını da belirtti. Bununla ilgili olarak rekabetçi bir sektörde olduklarını ve firmaların rekabet edebilmek için fiyatları olabildiğince aşağıda tuttuğunu söyleyen Bozkurt, otomobil sektöründe fiyatı belirleyenin avro kuru olduğunu aktardı. Buna göre 2016 ve 2017 yıllarıyla kıyas yapıldığında sıfır araç fiyatları 2020 yılında da avro bazında aynı kaldığını dile getirdi
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