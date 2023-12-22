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        Haberler Sağlık İkinci bir sıtma aşısı DSÖ'nün ön yeterlilik sürecinden geçti

        İkinci bir sıtma aşısı DSÖ'nün ön yeterlilik sürecinden geçti

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ikinci bir sıtma aşısının ön yeterlilik sürecinden geçtiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:24
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        2. sıtma aşısı DSÖ'nün ön yeterlilik sürecinden geçti
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        DSÖ'nün internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre, "R21/Matrix-M" adlı sıtma aşı örgütün ön yeterlilik sürecini geçti.

        Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen R21 aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretiliyor.

        İkinci sıtma aşısının onaylanmasının ardından, Afrika ülkelerinden yapılan aşı taleplerinin karşılanmasının kolaylaşacağı tahmin ediliyor.

        DSÖ yetkilisi Dr. Rogerio Gaspar, R21 aşısının küresel bağışıklık güçlendirme programlarında kullanılmaya uygun olduğunu belirtti.

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