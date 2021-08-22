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İkimizin Sırrı oyuncuları ve konusu: İkimizin Sırrı hangi gün? İkimizin Sırrı dizisi oyuncu kadrosu

İkimizin Sırrı oyuncuları merak ediliyor. Yapımcılığını Üs Yapım Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı İkimizin Sırrı bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarına geliyor. İkimizin Sırrı dizisinin konusu araştırılıyor. İşte İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu...

22.08.2021 - 17:55 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

    Bir anne-kız hikayesi

    Yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat, biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

  • İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

    LEYLA FERAY - NEVA CANPOLAT 

    NEVA CANPOLAT KARAKTERİ HAKKINDA

    Neva, kocasını trafik kazasında kaybetmiş, tek dayanağı olan kızıyla hayat mücadelesi vermektedir. Kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle, anne kızın hayatı bir kaçma kovalamacaya dönüşür. Bu kovalamacada yolu Alp Karahun'la kesişir.

    LEYLA FERAY KİMDİR?

    Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

    İstanbul'da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

    Daha sonra, Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer almıştır.

  • ARAS AYDIN - ALP KARAHUN

    ALP KARAHUN KARAKTERİ HAKKINDA

    Kasım Karahun'un, Seylan Sorgun'la yaşadığı yasak aşktan dünyaya gelen oğludur. Yalnız bir çocukluk geçiren ve hayatın karanlık yüzüyle erken tanışan Alp, büyüdüğünde soğuk ve sevgisiz bir adama dönüşmüştür. Annesine ne kadar öfkeli olsa da onun hayatını kurtarmak için yasa dışı işlere bulaşmaktan çekinmeyecektir.

    ARAS AYDIN KİMDİR?

    Aras Aydın 2 Temmuz 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alabilmek için konservatuvara giden Aras Aydın tiyatro bölümünden mezun oldu.

  • DOLUNAY SOYSERT - SEYLAN SORGUN 

    SEYLAN SORGUN KARAKTERİ HAKKINDA

    Eski bir ses sanatçısı olan Seylan, geçmişte yaşadığı acılara hapsolmuş ve sağlığını hiçe saymıştır. Yıllar önce terk ettiği oğlu Alp'le yeniden anne oğul ilişkisi kurmaya çabalarken, hastalığın pençesine düşer. Alp sahip olduğu her şeyi tehlikeye atarak ona ikinci bir hayat fırsatı sunar.

    DOLUNAY SOYSERT  KİMDİR?

    25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Moda Kolejinde almıştır. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır.

    Kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife Hanım'ı canlandırmasıyla olmuştur. Daha sonra Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yu ve Ayşe müzikalinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Akıllarda kalan rolü Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Derya karakteri ve Özgü Namal ile birlikte rol aldığı 'Bebeğim' adlı dizide canlandırdığı Leyla karakteridir. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan ve on bir oyundan oluşan Can Tarlası adlı oyunda yer almıştır.

    26. Uluslararası İstanbul Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Sinan Tuzcu ile, 19. Ankara Uluslararası Film Festivali açılış töreni sunuculuğunu Emre Karayel ile yapmıştır. Dünyanın en büyük buz gösterisi topluluğu olduğu düşünülen Holiday On Ice'ın sunumunda, ünlü çocuk romanı Peter Pan hikâyesinin Türkçe dublajında yer almıştır. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan Soysert, Sinan Tuzcu ile beyaz eşya reklamında, İlker Aksum ile kredi kartı reklamında, bir GSM şirketi reklamında da Aysel rolünü oynamıştır.

    Adanalı dizisine 2. sezonunda dâhil olmuş, ardından TRT 1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide rol almıştır.

    Almanya'da oyuncu eğitmenliği de yapmıştır.

    AKUT'un 20. yılı için hazırlanan 'Sesimi Duyan Var mı?' sloganıyla gösterilen videoda gönüllü olarak yer alıp eşiyle araba kazası geçirmiş bir kazazedeyi canlandırmıştır.

    2018 yılında yazar Seray Şahiner’in imzasını taşıyan tek kişilik "Kul" oyununu sergilemiştir.

  • TÜLAY GÜNAL - TÜRKAN KARAHUN

    TÜRKAN KARAHUN KARAKTERİ HAKKINDA

    Zeki, cesur, eskilerin deyimiyle devlet gibi bir kadın. Türkan'ın hayatta en değer verdiği kişi, oğlu Emir'dir. Oğlunu Karahun Holding'in başına geçirmenin planlarını yapmaktadır. Bu yoldaki en büyük rakibi ise Alp'tir.

    TÜLAY GÜNAL KİMDİR?

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir süre şarkıcılık yaptı.(bu dönem Işın Karaca ile çalışmıştır.) 1993 senesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'da oyuncu olarak çalışmaya başladı, birkaç sezon sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2007 yılı itibarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

    Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin dışında çeşitli özel tiyatrolarda da çalışmalar yapar. Çalıştığı özel tiyatrolar arasında Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve DOT da bulunmaktadır. Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer ve Güven Kıraç'la birlikte oynadığı Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü'nde Jeanne d'Arc'ı canlandırdı. DOT'ta ise Böcek oyununda başrolde yer aldı.Halen usta tiyatrocu Çetin Tekindor ile birlikte Rita'nın Şarkısı adlı oyunu Adana'da Sakıp Sabancı Sahnesi'nde (DT bünyesinde) sergilemektedir.

    2007-2009 yılları arasında, Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide oynadı.

    "Ben Bertolt Brecht" oyunundaki rolüyle 2012 Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En iyi Müzikal Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında Umutsuz Ev Kadınları'nda Suzan karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında "Kördüğüm" adlı dizide Feyza Karasu adlı karakteri canlandırdı.

    2017-2018 sezonunda 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Sinema kategorisinde jüri üyeliği yapmıştır.

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