İki şirketin poliçe yetkisinin kaldırılması genel kurul erteletti

Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurulu dün Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) iki şirketin poliçe kesme yetkisini kaldırmasının ardından hukuki sorun oluşmaması için ertelendi. Birlik, iki şirket delegelerinin normalde oy kullanma hakkına sahipken SEDDK tarafından şirketlere ilişkin alınan karar sonucu oy kullanıp kullanamayacaklarına dair hukuki sorun yaşanmaması amacıyla genel kurulu ileri erteleme kararı aldı. Basına geçilen bilgi notunda TSB’nin bugün yapılması planlanan 71’inci Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir’ denildi. Genel kurul bugün saat 14:00’de Ataşehir’de yapılacaktı. Genel kurulun açılış konuşmasını da Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş yapacaktı.

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2 ŞİRKETLE İLGİLİ KARARDAN SONRA

Dün, 2 yıl önce kurulan ve kısa sürede kasko ve sağlık sigortasında büyüyerek 650 bin poliçe adedine ulaşan AcnTurk Sigorta ve Arex Sigorta'nın poliçe kesmesine yasak geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk ve Arex Sigorta’nın yeni sigorta sözleşmesi yetkisini geçici süre ile durdurdu. Böylece AcnTurk Sigorta'nın yaklaşık 650 bin sigortalısı güvencesiz kaldı. Şirketin geçen haftadan bu yana hasarları ödeyemediği öğrenilirken şirket yetkilileri yaklaşık 1 aydır şirkete ilişkin dedikodular nedeniyle poliçe iptalleri olduğunu bu nedenle şirketten para çıkışı olduğunu ve mevcut hasarları ödemekte zorlandıklarını söylediler.

Yetkililerden alınan bilgilere göre SEDDK, AcnTurk Sigorta'dan 2 milyar lira ek sermaye konulmasını istedi. Ancak bu istek karşılanamayınca poliçe kesme yetkisi kaldırıldı. Şimdi ya şirket daha güçlü bir sermayedara satılacak veya kamu şirketin yönetimini devralacak. İran kökenli İspanyol bir yatırımcının şirket ile ilgilendiği belirtiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre şu anda şirketin kasasında olan yaklaşık 900 milyon lira mevcut hasarları ödeyeme yetiyor. Ancak sonraki hasarlar için 650 bin kişi güvencesiz kalacak. Şirket müşterileri arasında İstanbul Ticaret Odası, Bilfen Okulları ve Defacto gibi büyük kuramların olduğu öğrenildi. AREX YARGIYA BAŞVURACAK Arex Sigorta'dan yapılan açıklamada ise poliçe kesme yasağına karşı bu işlemin haksız olduğu belirtilerek yasal yollara başvurulacağı belirtildi. Şirket açıklamasında "Şirketimizin konuya ilişkin haklı savunmalarını içeren, ekleriyle birlikte 600 sayfaya yakın savunmalarımızın 09.04.2025 tarihinde saat 16.46’da Kuruma teslim edilmesine rağmen, 10.04.2025 tarihinde saat 10.00’da başlayan SEDDK Kurulu’nda bu karar çıkmıştır. Haklı savunmalarımız hiçbir şekilde dikkate alınmaksızın, açıkça yargısız infaz yapılarak verilen bu haksız karara karşı derhal yasal yollara başvurulacaktır. SEDDK tarafından alınan bu haksız karar Şirketimiz yanı sıra sektördeki paydaşlarımız ve sigortalılarımız açısından da haklı endişelere yol açabilecek bir karardır. Kurulduğu günden bu yana her dönem kâr elde eden ve özkaynakları sürekli güçlenen, sermaye yeterlilik oranı ve teknik kârlılığı ilk 10 şirket arasında yer alan, yeni sigorta ürünleriyle sigortacılık pastasını büyüten Şirketimiz bu süreçte başta sigortalılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaktır. Şirketimize yapılan bu haksız uygulamanın karşısında tüm yasal haklarımızı arayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.