İki öğrencinin öldüğü scooter faciasında dava açıldı!

DHA

Antalya'da, elektrikli scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarparak ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez (23) hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. DHA'nın haberine göre kaza, 22 Ekim akşamı meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. KAZADA YOLA FIRLADILAR Balcı'nın kullandığı scootera, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can G. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin özel hastaneye kaldırdığı 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI Muhammed Can G. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hazırlanan iddianamede; kaza sonrası yapılan kontrollerde sanığın alkolsüz olduğunun, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etken maddesi etkisinde olmadığının tespit edildiği belirtildi. Kaza tespit tutanağına göre, scooter sürücüsünün 'aracını yaya yolunda kullanmak' otomobil sürücüsünün ise 'yaya geçitlerine yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' kuralını ihlal ettiği aktarıldı. İddianamedeki ifadesinde sürücünün yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeyken refüjden, palmiye ağaçlarının arasından, 2 kişinin bulunduğu scooterın bir anda yola çıktığını, frene basmasıyla kazanın meydana geldiğini söylediği belirtildi.

İddianamede Muhammed Can G.'nin gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın ölümüne neden olduğu aktarılıp, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.