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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar bugün denize girilmesini yasakladı.

CANKURTARANLARDAN UYARI AA'da yer alan habere göre sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI REKLAM Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de rip akıntısı oluştuğu belirtildi.

ORDU'DA YASAK 1 GÜN Açıklamada, bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.