Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
Konya'da, 30 yaşındaki Şerife Bedel, evlerine yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan Bedel'in kız kardeşi, 26 yaşındaki Gül Bedel de evinde ölü bulundu. Gül Bedel'in hap içerek öldüğü belirlendi
Konya'da kan donduran olay, saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi.
HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜLER
DHA'da yer alan habere göre sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adının Şerife Bedel (30) olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı.
EVİ OLAY YERİNE 1.5 KM UZAKLIKTA
Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta olduğu belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE AÇIKLANACAK
Gül Bedel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.
KIZ KARDEŞİ DE ÖLÜ BULUNDU
Bu sırada, Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
İKİ ÖLÜM SORUŞTURULUYOR
Gül Bedel'in, hap içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.