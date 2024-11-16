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        Haberler Gündem Güncel İki ilde feribot seferleri iptal | Son dakika haberleri

        İki ilde feribot seferlerine fırtına engeli

        Kuzey Ege Denizi ve Güney Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale ve Balıkesir'de feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:23
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        İki ilde feribot seferleri iptal
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        Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

        GÜNEY MARMARA'DA DA İPTAL

        Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ayrıca, Güney Marmara hattındaki feribot seferlerinin de iptal olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler iptal edilmiştir. Ancak, Avşa'dan saat 06.00'da kalkacak olan Marmara, Balıklı ve Erdek seferi planlandığı şekilde yapılacaktır. Gün içindeki diğer tüm seferler ise hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 17 Kasım 2024 tarihinde ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45'teki seferler de yine olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir."

        Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada ise, 16 Kasım 2024 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen seferler ise şöyle:

        "05.00 Erdek-Saraylar, 08.00 Saraylar-Barbaros, 08.30 Erdek-Avşa-Marmara, 10.00 Barbaros-Saraylar, 13.00 Marmara-Avşa-Erdek, 14.00 Avşa-Erdek, 16.00 Saraylar-Barbaros ve 16.00 Barbaros-Saraylar seferleri."

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