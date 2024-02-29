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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı

        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı

        Elazığ'da iki grup arasında silah, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavga anı kameralara yansıdı. Kavganın ardından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:03
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        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
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        Elazığ'da 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. Silah, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavga, kameraya yansıdı.

        Olay, 26 Şubat'ta Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı.

        Fotoğraf: DHA

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        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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