Yılbaşında eğlenmek için İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ne gelen iki grup eğlencenin dozunu kaçırınca birbirine girdi. Cadde ortasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada tarafları polis güçlükle ayırdı.

2019’a Beyoğlu’nda girmek isteyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. İnsan selinin yaşandığı cadde üzerinde yeni yılın ilk dakikalarında eğlencenin dozunu kaçıran iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

İstiklal Caddesi'nde çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya karışan bir kız ise, karşı tarafta bulunan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmadı. Polis ekiplerin müdahalesiyle erkeğin saçını bırakan kız, daha sonra ise sinirlerine hakim olamayarak bağırmaya başladı.

İstiklal Caddesi'nde görevli Güven Timleri ve resmi ekipler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla birbirine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları ayırarak farklı noktalara götürdü. Ekipler olayın ardından, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.