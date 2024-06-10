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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! cezalar açıklandı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!

        Denizli'de, 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin tüfekle öldürülmesi ve cesetlerinin kuyuya atılmasıyla ilgili 5 sanığın yargılandığı davada Mustafa Akköse'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara 8 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:29
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        İki genci öldürüp kuyuya atmışlardı! Cezalar açıklandı!
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 9 Haziran 2022'de, İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse (19) hakkında kayıp ihbarında bulunulmuş, kullandıkları otomobil Serinhisar ilçesine tespit edilmiş, gözaltına alınan Mustafa Akköse cinayeti itiraf etmiş, ifadesi doğrultusunda bir su kuyusunda cesetler bulunmuştu.

        3 SANIK İÇİN 2 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTENMİŞTİ

        Mustafa Akköse tarafından öldürülen 19 yaşındaki Hasan Akköse.
        Mustafa Akköse tarafından öldürülen 19 yaşındaki Hasan Akköse.

        AA'da yer alan habere göre Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Akköse hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Görünmez ve Ali İhsan Yıldırım hakkında da "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edilmişti.

        İKİ ÇOCUK İÇİN DE HAPİS İSTENMİŞTİ

        Öldürülen Kemal Akköse ve çifte cinayetin sanığı ağabeyi Mustafa Akköse (sağda).
        Öldürülen Kemal Akköse ve çifte cinayetin sanığı ağabeyi Mustafa Akköse (sağda).

        Suça sürüklenen iki çocuk H.Ö. ile O.Ç'nin de kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

        SANIĞIN KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Öldürülüp su kuyusuna atılan Hasan Akköse ve İsmail Yalçın.
        Öldürülüp su kuyusuna atılan Hasan Akköse ve İsmail Yalçın.

        Öte yandan sanıklardan Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse de silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, kan gütme saikiyle işlendiği belirlenen cinayetle ilgili cesedi kuyuda bulunan Hasan Akköse'nin anne ve babası tutuklanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ın tüfekle öldürülüp kuyuya atılmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Akköse, Mehmet Görünmez, Ali İhsan Yıldırım, olay sırasında yaşları 18 yaşından küçük sanıklar O.Ç. ve H.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ve maktullerin yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanıklar, mahkemede son savunmalarını yaptı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        Mahkeme heyeti sanık Mustafa Akköse'yi, Hasan Akköse'ye yönelik "tasarlayarak öldürme" suçundan ve İsmail Yalçın'a yönelik "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        DİĞER SANIKLARA DA HAPİS CEZASI

        Diğer sanıklar ise İsmail Yalçın'a karşı olan suçlardan beraat ederken, Hasan Akköse'nin öldürülmesi yönünden ise çeşitli sürelerde hapis cezaları aldı.

        "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verilen Mehmet Görünmez'in cezası, suça yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla düşürüldü.

        Sanık Ali İhsan Yıldırım ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alırken bu ceza suça yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla, sabıkası olmaması nedeniyle takdir indirimi uygulanarak 10 yıla düşürüldü.

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA DA HAPİS VERİLDİ

        Olay sırasında yaşı küçük olan sanıklardan O.Ç de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı, cezası suça yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla, yaşı küçük olması nedeniyle 8 yıla düşürüldü.

        Sanıklardan H.Ö'ye ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra yaşı nedeniyle cezası önce 18 yıla ardından takdir indirimiyle 15 yıla düşürüldü.

        Olay sırasında delilleri karartma suçlamasıyla tüm sanıklar hakkında yeni bir iddianame hazırlanacağı da öğrenildi.

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