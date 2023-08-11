Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse (25), dün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı.

AV TÜFEĞİYLE 4 EL ATEŞ ETTİ

Öldürülen Kemal Akköse ve çifte cinayetin sanığı ağabeyi Mustafa Akköse (sağda).

DHA'da yer alan habere göre park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Akköse tarafından öldürülen 19 yaşındaki Hasan Akköse.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇİFTE CİNAYET SANIĞININ KARDEŞİ ÇIKTI

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

YARGILAMASI DEVAM EDİYOR

Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

ANNESİ İNTİKAM MESAJI PAYLAŞMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi.

"SÖZ İNTİKAMIN ALINACAK KUZUM"

A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine, 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü.

Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.