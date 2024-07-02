Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan İki Fransız yönetmen, cinsel istismar nedeniyle gözaltına alındı - Magazin haberleri

        İki Fransız yönetmen, cinsel istismar nedeniyle gözaltına alındı

        Ünlü Fransız yönetmenler; Benoît Jacquot ve Jacques Doillon, cinsel saldırı ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü Fransız yönetmenler; Benoît Jacquot ile Jacques Doillon'u, Paris polisi tarafından küçük yaştakilere yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

        • 2

          Her iki yönetmenin de ünlü oyuncu Judith Godrèche'nin tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla Fransa Çocukları Koruma Tugayı'nın Paris şubesi tarafından sorgulandığını açıklandı.

        • 3

          Judith Godrèche, Benoît Jacquot ve Jacques Doillon'a cinsel saldırı ve taciz suçlamasını 8 Şubat 2024'te yöneltmişti.

        • 4

          Judith Godrèche'nin suçlamaları, Fransa'da yeni bir MeToo dalgası başlatmıştı.

        • 5

          Benoît Jacquot ile Jacques Doillon; Judith Godrèche'nin suçlamalarının asılsız olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Ünlü yönetmenler hakkında dava açılıp açılmayacağı sorgulmanın sonucunda belli olacak olsa da Fransa'da bu konu oldukça gündemde tutuluyor.

          Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Sel ve toprak kaymaları can aldı!
        Sel ve toprak kaymaları can aldı!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Habertürk Anasayfa