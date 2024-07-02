İki Fransız yönetmen, cinsel istismar nedeniyle gözaltına alındı
Ünlü Fransız yönetmenler; Benoît Jacquot ve Jacques Doillon, cinsel saldırı ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı
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Ünlü Fransız yönetmenler; Benoît Jacquot ile Jacques Doillon'u, Paris polisi tarafından küçük yaştakilere yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
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Her iki yönetmenin de ünlü oyuncu Judith Godrèche'nin tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla Fransa Çocukları Koruma Tugayı'nın Paris şubesi tarafından sorgulandığını açıklandı.
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Judith Godrèche, Benoît Jacquot ve Jacques Doillon'a cinsel saldırı ve taciz suçlamasını 8 Şubat 2024'te yöneltmişti.
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Judith Godrèche'nin suçlamaları, Fransa'da yeni bir MeToo dalgası başlatmıştı.
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Benoît Jacquot ile Jacques Doillon; Judith Godrèche'nin suçlamalarının asılsız olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Ünlü yönetmenler hakkında dava açılıp açılmayacağı sorgulmanın sonucunda belli olacak olsa da Fransa'da bu konu oldukça gündemde tutuluyor.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock