Batman'ın Suçeken köyünde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada 24 yaşındaki Mehmet Ali Girgin yaşamını yitirdi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, önceki akşam Suçeken Köyü'nde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Olayda ağır yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Ali Girgin, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.