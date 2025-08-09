Habertürk
        Haberler Dünya İİT, KİK ve Arap Birliği'nden İsrail’in Gazze'yi işgal planına kınama | Dış Haberler

        İİT, KİK ve Arap Birliği'nden İsrail’in Gazze'yi işgal planına kınama

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen kontrol altına alma planını "uluslararası hukuka aykırı, ciddi bir tırmanma ve işgalin devamı" olarak değerlendirdi.

        Giriş: 09.08.2025 - 16:24 Güncelleme: 09.08.2025 - 16:24
        İİT, KİK ve Arap Birliği'nden İsrail'e kınama
        İİT, KİK ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik tam askeri işgal planı şiddetle kınanarak kesin bir dille reddedildi.

        Açıklamada, söz konusu işgal kararının, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve yasa dışı işgalin meşrulaştırılmaya çalışıldığı vurgulanarak ilgili uluslararası meşruiyet kararlarıyla bağdaşmadığı belirtildi.

        İsrail'in Gazze, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki saldırıları durdurulsun

        İsrail’in Gazze’de ve Filistin topraklarında süregelen "katliam, açlık, zorla yerinden etme, toprak ilhakı ve yerleşimci terörü" gibi ağır ihlallerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği uyarısında bulunuldu.

        Ayrıca bu politikaların barış fırsatlarını ortadan kaldırdığı, bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığı ifade edildi.

        "İsrail’in Gazze saldırıları, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki ciddi ihlallerinin acilen durdurulması çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze’ye insani yardımların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, gıda, ilaç, yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması istendi.

        Açıklamada, yardım kuruluşlarının uluslararası insancıl hukuk ve insani yardım standartları çerçevesinde özgürce faaliyet göstermesi çağrısı yapıldı.

        Kahire’de yapılacak yeniden inşa konferansına etkin katılım çağrısı

        Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası girişimlerinin desteklendiği açıklamada, bunun insani krizi hafifletmek için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

        Gazze’nin yeniden inşası için planlanan Arap-İslam ortaklığının acilen hayata geçirilmesi ve Kahire’de yapılacak yeniden inşa konferansına etkin katılım çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının zorla yerinden edilmesinin reddedildiği kaydedildi.

        Açıklamada, kalıcı ve adil barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

        Ortak açıklamada, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarından tamamen sorumlu belirtilerek özellikle BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin bu konudaki yasal ve insani yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

