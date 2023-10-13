II. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

II. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

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Makedonya’nın büyük bir kısmı ile Selanik’in de Osmanlı idaresi altına girmesiyle, Balkanların güvenliğinin tamamen sağlandığı II. Murad dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye kesin bir biçimde yerleştiği bir dönem olarak da öne çıkmaktadır. Peki, II. Murad dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

II. Murad Dönemi Genel Özellikleri

1421 yılında I. Mehmed ya da bilinen ismiyle Çelebi Mehmed’in ölümü üzerine tahta geçen II. Murad; önceliğini Anadolu siyasi birliğini sağlamak olarak belirlemiş ve bu hedef doğrultusunda Aydınoğulları, Candaroğulları, MEnteşeoğulları ve Tekeoğulları’na son vermiştir. Bunun yanında Samsun ve Tokat çevresini de Osmanlı idaresi altına alan II. Murad, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Karamanoğulları’nı da kontrol altına almıştır.

II. Murad dönemi, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetih politikalarının da sürdüğü bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Bir dönem Venedik’in idaresi altına giren Selanik geri alınmış ve Arnavutluk ile Sırbistan üzerindeki Osmanlı hakimiyeti güç kazanmıştır.

1444 yılında Macarlar ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen savaşın Osmanlıların mağlubiyeti ile sonuçlanması üzerine iki devlet arasında Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmış ve II. Murat tahttan çekilerek idareyi II. Mehmed’e bırakmıştır. Ancak yine aynı yıl, Macarlar önderliğindeki Haçlıların Osmanlı üzerine harekete geçmesiyle II. Murad ordularının başına geçmiş ve önce 1444 yılında gerçekleşen Varna Savaşı’nda, ardından ise 1448 II. Kosova Savaşı’nda Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

II. Murad Dönemi Önemli Olayları

1421 ile 1451 yılları arası süren II. Murad dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1421 yılında tahta geçen II. Murad ilk iş olarak Bizans’ın iç karışıklıklarından faydalanarak Düzmece Mustafa isyanını bastırmıştır.

Saltanatının ilk yıllarında Anadolu’daki siyasi birliği yeniden sağlamak adına bir dizi faaliyette bulunmuş ve doğrultuda Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları ve Tekeoğulları Beyliği’ne son vermiştir

Karamanoğulları üzerine gerçekleşen bir sefer neticensin bu beylik de Osmanlı kontrolü altına girmiştir.

Selanik, Serez ve Yanya fethedilmiştir. Eflak, Sırbistan ve Arnavutluk üzerindeki Osmanlı hakimiyeti güç kazanmıştır.

1444 yılında Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmış ve buna göre taraflar 10 yıl boyunca birbirine saldırmamayı kabul etmişlerdir. Bu antlaşma neticesinde II. Murad tahtı oğlu II. Mehmed’e bırakmıştır.

1444 senesinde Haçlılar ile Osmanlılar arasında Varna Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaş öncesinde II. Murad yeniden tahta geçmiş, savaşı Osmanlılar kazanmış ve Balkanlar’daki Osmanlı egemenliği pekişmiştir.

1448 yılında yine Haçlılar ile II. Kosova Savaşı gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti galibiyeti ile sonuçlanan bu savaşın ardından Rumeli coğrafyası kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir.

II. Murad Dönemi Savaşları

30 yıl boyunca süren II. Murad dönemi savaşları şunlardır.

1437 – 1444 Osmanlı Macar Savaşları: 7 yıl süren bu savaşlar neticesinde iki taraf arasında Edirne- Segedin Antlaşması imzalanmış ve her iki taraf da 10 yıl sürecek saldırmazlık sözü vermiştir. Bu antlaşma neticesinde II. Murad tahttan çekilmiş ve yerine oğlu II. Mehmed geçmiştir.

Varna Savaşı (1444): II. Murad’ın tahtan çekildiğini gören Macarlar büyük bir Haçlı ordusu toplayarak Osmanlı üzerine harekete geçmişlerdir. Bunun üzerine yeniden ordularının başına geçen II. Murad, Varna’da Haçlıları mağlup etmiş ve Sırbistan toprakları tamamen fethedilmiştir.

II. Kosova Savaşı (1448): Varna mağlubiyeti telafi etmek isteyen Macarlar ve Haçlılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşen bu savaş da Osmanlı üstünlüğüyle sona ermiş ve Balkanlar Türk yurdu haline gelmiştir.

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