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        Haberler Gündem Eğitim Tarih II. Ahmed Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Ahmed Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları hteg

        II. Ahmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları

        II. Süleyman'ın vefat etmesi üzerine yirmi birinci Osmanlı padişahı olarak Osmanlı tahtına geçen II. Ahmed, 1691'den başlamak üzere 1695 yılına kadar 4 sene hüküm sürmüştür. II. Viyana Kuşatmasının başarısız olmasının ardından başlayan ve tarihi kaynaklara 1683-1699 Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları olarak geçen dönemin içinde hükümdar olan II. Ahmed, saltanatı süresince bu sorun ile uğraşmak durumunda kalmıştır. Peki, II. Ahmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? II. Ahmed dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:17
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        II. Ahmed dönemi genel özellikleri
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        Devam etmekte olan Avusturya Seferi’nin sürdüğü, Venedik üzerine bir donanma gönderildiği II. Ahmed dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        II. Ahmed Dönemi Genel Özellikleri

        1691 tarihinde II. Süleyman’ın vefat etmesiyle tahta çıkan II. Ahmed döneminin en önemli olaylarından bir tanesi devam etmekte olan Osmanlı – Kutsal İttifak savaşı ve bu savaşın bünyesinde yaşanan muharebelerdir. Uzun yıllardır sürmekte olan bu savaşta Osmanlı orduları her ne kadar Avusturya üzerine olan sefere devam etseler de Avusturya’nın ilerleyişi durmamış ve Varat ve Lipva gibi iki önemli kale Avusturya tarafından işgal edilmiştir.

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        Avusturya’nın yanı sıra Venediklilerin taarruzlarının da yaşandığı bu dönemde, Ege Denizi’nin önemli adalarından bir tanesi olan Sakız Adası kısa bir süreliğine Venedik tarafından işgal edilmiştir. Adanın işgale uğradığı haberini alan II. Ahmed ise ada üzerine Osmanlı donanmasını göndermiş ve adadaki Osmanlı hakimiyeti yeniden sağlanmıştır.

        II. Ahmed Dönemi Önemli Olayları

        1691 ile 1695 yılları arasında süren II. Ahmed döneminin siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

        II. Ahmed’in saltanatı boyunca, Osmanlı Devleti ile birkaç Avrupalı devletten oluşan Kutsal İttifak savaşları tüm hızıyla devam etmiştir.

        Osmanlı ordusu Avusturya üzerine olan seferine devam etmiş ve iki ordu Salankamen Muharebesi’nde karşı karşıya gelmiştir. Savaş Osmanlı Devleti’nin mağlubiyeti ile sona ermiştir.

        Lipva ve Varat kaleleri Avusurya tarafından işgal edilmiştir.

        Kamaniçe Kalesi Lehistan orduları tarafından kuşatılmıştır.

        Yanova’yı işgal eden Avusturya bir kez daha Belgrad’ı kuşatma altına almış ancak dönemin sadrazamı Mustafa Bozoklu Paşa, Belgrad üzerindeki bu kuşatmayı kaldırmayı başarmıştır.

        Venedikliler Sakız adasını kısa bir süreliğine işgal etmişler lakin Mezamorta Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması kısa bir süre içinde adayı kurtararak, Osmanlı hakimiyetini sağlamışlardır.

        II. Ahmed, Sakız Adası’nın düşman işgalinden kurtarıldığı haberini alamadan 1695 yılında vefat etmiştir.

        II. Ahmed Dönemi Savaşları

        1683 – 1699 Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları

        II. Viyana Kuşatmasının hemen ardından başlayan ve II. Ahmed’in saltanat yıllarında da devam eden bu savaşta, Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın üstlendiği Avusturya seferi devam etmiş, iki ordu Salankamen Muharebesi adı verilen bir savaşta karşı karşıya gelmiş ancak bu savaş Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmiştir.

        Savaşın ilerleyen safhalarında ise Avusturya Yonava’yı ele geçirmiş, Lipha ve Varat kalelerini işgal etmiştir. 1693 yılında ise Belgrad yine Avusturya tarafından kuşatılsa da Osmanlı birlikleri bu kuşatmaya son verebilmişlerdir.

        Savaşın bir diğer tarafı olan Venedik ise kısa bir süreliğine Sakız Adası’nı ele geçirmiş ancak hızlı davranan Osmanlı donanması ada üzerindeki kontrolü sağlayarak, adadaki Osmanlı hakimiyetini yeniden tesis etmişlerdir.

        II. Ahmed Dönemi Yenilikleri

        II. Ahmed döneminde merkezi teşkilatta önemli bir yeniliğe imza atılmış ve Divan’ı Hümayun toplantılarının haftada 4 kez yapılması kararlaştırılmıştır.

        Eyalet toprakları üzerindeki işletme hakkının babadan oğula devredilmesine karar verilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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