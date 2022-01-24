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İhtiyaç sahiplerine 450 milyon TL ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine yönelik 450 milyon TL ek kaynak hazırladık” açıklamasında bulundu

24.01.2022 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
İhtiyaç sahiplerine 450 milyon TL ek kaynak
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL’lik ek kaynak hazırladıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşları kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Hazırlanan ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarındaki ihtiyaçların karşılanması olacağını ifade eden Bakan Yanık, bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığı bilgisini verdi.

SYDV’lere aktarılan kaynağın Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Hazırladığımız ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL’sini ise Şubat ayı sonunda vakıflarımıza aktaracağız.” dedi.

Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşları yalnız bırakmamak için kaynaklarını kullandıklarını belirten Bakan Yanık, “Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL’lik ek kaynak hazırladık” dedi.

Bakanlığın sunmuş olduğu desteklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Yanık, “SYDV’lerimize her ay düzenli olarak kaynak aktarıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz” dedi.

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