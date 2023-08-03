İhracatta temmuz rekoru

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında Türkiye'nin ihracatının yüzde 8.4 artarak 20 milyar 93 milyon dolara yükseldi. Bu, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu.

Bakan Bolat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatın küresel üretim ve ticarette düşüş ile deprem felaketine rağmen geçtiğimiz yılki seviyelerine yakın 143 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu dönemde ihracat geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 0.6 geriledi.

MOTORLU KARA TAŞIT İHRACATI YÜZDE 36 YÜKSELDİ

Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın yüzde 2.1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat "Bu sonuç küresel üretimdeki ve özellikle en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ülkelerindeki durgunluğa, dünya ekonomisinde zayıflayan üretime ve ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen başarılmıştır. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 36 oranında artarak 2.4 milyar dolar; kazan ve makine ihracatı yüzde 24.9 oranında artarak 1.9 milyar dolar; elektrikli makine ve cihaz ihracatı ise yüzde 30.7 oranında artarak 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

7 AYLIK İTHALAT 217 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat temmuz ayında Türkiye'nin ithalatının ise yüzde 11.1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Bolat sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak-Temmuz dönemde ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 oranında artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştır. İthalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 12.5 milyar dolar, yani yüzde 180.4, artarak 19.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise yüzde 26 oranında gerileme ile 41.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."