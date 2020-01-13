AA

Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 65,2'sini karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı.

İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yıl 108 milyar 275 milyon 279 bin dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu rakam, 2018'de gerçekleştirilen ihracata göre yaklaşık yüzde 1'lik artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 65,2'sini karşıladı.

İLK 20'DE YUNANİSTAN'IN YERİNİ FAS ALDI

Türkiye'nin ihracatında, 2018'de zirvede yer alan 20 ülkenin 19'u, geçen yılki yerini korudu. Sıralamadaki değişiklikler ise dikkati çekti.

Geçen yıl 20'nci sıraya yerleşen Fas, Yunanistan'ın yerini aldı. Fas, 2018'de 22'nci sırada bulunurken, geçen yıl ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 13,6 artışla 2,2 milyar dolara çıktı. Yunanistan ise geçen yılki sıralamada 21'inci sıraya geriledi.

Öte yandan, 2019 yılındaki ilk 20 ülke sıralamasında 2018'deki listeye kıyasla 12 ülkede değişiklik gerçekleşti.

Söz konusu sıralamadaki en büyük değişiklik Belçika'da yaşandı. Ülke, 2018'e kıyasla 5 basamak gerileyerek geçen yıl 14'üncü sırada yer aldı. Bu düşüşte, Belçika'ya yapılan ihracatın geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 17,3 azalarak 3,2 milyar dolara inmesi etkili oldu.

Belçika'nın ardından listede en fazla yeri değişen ülkeler ise ikişer basamak yükselen İsrail, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. İsrail'e ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 4,4 milyar dolara yükselirken, söz konusu ülke listede 9'uncu sırada yer aldı.

Rusya'ya ihracat da bu dönemde yüzde 11,8 artarak 3,9 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştirilen 10'uncu ülke Rusya oldu.

Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracat yüzde 21,4 yükselerek 3,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Suudi Arabistan, listede en fazla dış satım yapılan 15'inci ülke olarak yer aldı.

Polonya, Mısır, ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) listede birer basamak yükselirken, Romanya, Çin, Bulgaristan ve İran ise birer basamak geriledi.

ALMANYA LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Türkiye'nin 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 14 milyar 957 milyon 543 bin dolarla yine Almanya oldu. Almanya'ya ihracat yıllık bazda ise yüzde 5,4 azalış kaydetti.

En fazla ihracat gerçekleştirilen Almanya'yı, 10 milyar 748 milyon 550 bin dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 212 milyon 515 bin dolarla İtalya, 7 milyar 892 milyon 897 bin dolarla ABD ve 7 milyar 703 milyon 805 bin dolarla da İspanya takip etti.

Değer bazında yıllık bazda en fazla ihracat artışının elde edildiği ülke ise sıralamada 8'inci olan Hollanda'da gerçekleşti. Bu ülkeye dış satım, geçen yıl 2018'e göre 700 milyon 125 bin dolar arttı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülke sıralamasında değersel artışta Hollanda'yı, 547,6 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 482,6 milyon dolarla İsrail takip etti.

Söz konusu dönem için sıralamadaki ülkelerin ihracat rakamlarında yüzdesel bazda en fazla artış yüzde 21,4 ile Suudi Arabistan'da kaydedildi. Suudi Arabistan'ı yüzde 15 ile Hollanda, yüzde 14,6 ile BAE, yüzde 13,6 ile Fas ve yüzde 12,5 ile İsrail izledi.

2018 ve 2019 yıllarında en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk 20 ülkeye ilişkin veriler şöyle (bin dolar):