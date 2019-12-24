"İhracatçılarımız için yeni yıl müjdesi oldu"

Pelister yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Adil Pelister, ihracatçıların yurt dışına çıkışlarda yaşadığı sorunlardan biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresi konusundaki bekledikleri kararların yıl bitmeden yürürlüğe girmiş olmasının, ihracatçılar için adeta yeni yıl müjdesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İKMİB Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri, seçim vaatlerimizden biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda özel bir çaba içerisindeydik. Hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunduk, yönetimimizle beraber çalışma içinde olduk ve ihracatçılarımıza verdiğimiz sözleri takip ettik. 11 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile ihracatçılarımızın yeşil pasaport alabilmesi için gerekli olan limit 500 bin dolara indirilmişti. Bugün de TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunlar arasında ihracatçılarımıza verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması kararı da yer aldı. Böylece ihracatçımızın önündeki engellerden biri daha kalkmış oldu. İKMİB olarak, bu önemli değişiklikten dolayı ihracatçılarımız adına son derece memnunuz."

Bu kararın, yıl bitmeden yürürlüğe girmesi hususundaki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, TİM Başkanı İsmail Gülle’ye ve tüm yetkililere ihracatçılara verdikleri yeni yıl müjdesi için teşekkürlerini ileten Pelister, İKMİB olarak sektörün gelişmesi için çalışmaya ve firmalara destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.