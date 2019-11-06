Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen “Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)”, Çin’in Şangay kentinde kapılarını açtı. T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda 59 firma ve 5 kurum, fuarda Türkiye’yi temsil ediyor.

Markalar ürünlerini tanıtma ve yeni iş imkanları bulurken Türkiye ülke standında, Türkiye’nin tanıtımı amacıyla tadım etkinlikleri, müzik dinletileri, ebru ve çini sanatı uygulamaları gibi ilgi çekici aktiviteler gerçekleştiriliyor. “Gıda ve Tarım Ürünleri” holünde ise “Turkish Tastes” adı altında yemek şovları ve tadım etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) ise ihraç ürünlerinin fuar süresince tanıtımını destekleyici etkinliklere imza atıyor. Çin’in en saygın 100 farklı web sitesinde içerik çalışması yapan TTG, fuar alanında yer alan “Made in Turkey” duvarındaki ürünleri ise Çin’de erişimi gücü yüksek sosyal medya fenomenleri deneyimleyerek tanıtmayı hedefliyor. 10 Kasım’a kadar devam edecek fuara bu yıl 150’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 450 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un da yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) Başkanı İsmail Gülle Başkanlığındaki TİM heyeti; Türkiye pavyonu, Türk lezzetleri alanı ve katılımcı firmaları ziyaret etti.

10 TRİLYON DOLARLIK PASTA

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, Çin’in önümüzdeki 5 yılda 10 trilyon dolara çıkması beklenen ithalat hacminden Türk ihracatçılarının hak ettikleri payı almaları için çalıştıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ilk defa katıldıkları fuarda 38 firma ile yer aldıklarını hatırlatan İsmail Gülle, “Her sene fuara katılan firma sayımız giderek artıyor. 2018 yılında yapılan iş birliği anlaşmaların tutarı 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu sene daha yoğun bir ilginin ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılacağını bekliyoruz. AB tarafında yavaşlayan talep, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerini daha cazip hale getiriyor. Bunu aylık açıkladığımız ihracat rakamlarında da görüyoruz. 2019 yılı 10 aylık ihracat rakamlarımız da Uzakdoğu pazarındaki talebe yöneldiğimizi doğrular nitelikte. Örneğin, kimyevi maddeler sektörümüzün yakalamış olduğu %18’lik ihracat artışında Uzakdoğu’ya gerçekleştirilen ihracatın ciddi katkısı bulunuyor. Diğer sektörlerimizin de bölgenin talep artışına cevap verebilmesi adına, TİM olarak bizler de bu bölgede faaliyetlerimizi arttırmış durumdayız.

Çin ile yaptığımız karşılıklı ticarete bir denge getirmeye odaklanmış durumda olduklarını kaydeden İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu:

Bu anlamda atacağımız somut adımlar, ihracatımızın artışında ciddi pay sahibi olabilecek büyüklükte. Şu anda yoğun olarak maden, metal veya sülfür gibi, hammadde ağırlıklı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle, katma değerli ürünlerimizin bu pazara yönelmesi ve Türk ihraç ürünlerinin kalitesini bu bölgede iyi tanıtabilmesi için bugün katıldığımız fuar gibi birçok fuar ve organizasyonda, ihracatçılarımızı yer almaları adına desteklemeye devam ediyoruz. Bu geniş kapsamlı ithalat fuarı, firmalarımız için oldukça iyi fırsatlar sunuyor. Kuşak – Yol inisiyatifi çerçevesinde Avrasya’nın dünyaya entegrasyonu, beraberinde büyük projeleri ve yeni ticaret fırsatlarını da getireceği için; Çin’in Türkiye ile Türkiye’nin de Çin ile daha güçlü ilişkiler kurması, karşılıklı ticaretin kalıcı etki yaratması anlamında çok değerli. Bu gibi milli katılım ile gerçekleşecek ithalat – ihracat fuarları, Türkiye’nin çok yönlü dış politikası anlamında da Çin ile karşılıklı kazan – kazan formülüyle daha büyük adımlar atılmasına ön ayak olacaktır.

"ÇİN'DEN GÜZEL İŞBİRLİKLERİYLE DÖNECEĞİMİZE İNANCIM TAM"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise “İKMİB olarak, bu yıl ikinci kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Türk firmalarımızın milli katılım organizasyonunu düzenledik. İnşaat, gıda, elektronik, kozmetik gibi alanlarında lider 59 firmamızla tabiri yerindeyse Çin’e çıkarma yaptık. Bu yıl 136 metrekarelik alanda Türkiye ülke standımızın yanı sıra çeşitli sektörlerden katılım sağlayan firmalarımız ürünlerini 1496 metrekarelik bir alanda sergiliyor ve ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Türk ihracatçısının imza attığı başarıları Çin pazarına göstermek için etkili bir çalışma yürütüyoruz. Fuarın bizim açımızdan en önemli kısmı ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek ve tanıtmak” dedi.

Pelister sözlerine şöyle devam etti; “Geçtiğimiz yıl önemli işbirliklerine imza attığımız Çin Uluslararası İthalat Fuarı’ndan bu yıl da güzel haberlerle döneceğimize inancımız tam. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ile Çin'deki özel sektör ve kamu kurumları ile üreticiler bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Çin'den 21 milyar dolarlık ithalat yaparken, 3 milyar dolar civarı ihracat yapıyoruz. Fuarda yapacağımız işbirliklerinin de katkısıyla bu farkı kapatacağımıza inanıyoruz."

Fuarda Türkiye’nin tanıtımına yönelik birçok aktivite yapılacağını belirten Adil Pelister, “Bu yıl özel olarak bir ülke standı da katılımcılara sergileniyor. 136 metrekarelik bu stantta kültürel ögelere yer verilmiş durumda. Kapadokya'dan esinlenerek bir balon maketi ve çok sayıda görsel ürünler sergileniyor. Bunların dışında Türk şefimiz ile tadım etkinlikleri düzenliyoruz. Bu tanıtımlar ile Türkiye'nin yüksek turizm potansiyeline katkıda bulunmak adına çabalar ortaya koyuyoruz” diye konuştu.