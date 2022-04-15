İhracat döviz gelirinin yüzde 40 TCMB'ye satılacak

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İhracatçının döviz gelirlerinin yüzde 25 olan TCMB'ye satış zorunluluğu, 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren yüzde 40'a çıkarıldı.

Merkez Bankası'nın yayımladığı genelgeye göre İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40'ı belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.

Bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış

kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki

hesabına aktarılacak.

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olabilecek.