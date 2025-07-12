Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor | Sağlık Haberleri

        İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor

        Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, gül (roza) hastalığında erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu, güneşten ve sıcaktan korunmak gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gül hastalığına dikkat! Kalıcı damar sorunlarına yol açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Yılmaz, gül hastalığının dünyada görülme sıklığının yüzde 21 olduğunu ifade etti.

        Bu rahatsızlığın kadınlarda ve beyaz tenlilerde daha sık görüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Hastalar, yüzünde sıcaklık, yanma hissi, kızarıklık bazen sivilcelenme şikayetiyle gelir. Alerji, güneş hassasiyeti zannedilir. Güneşte yandığında bu şikayetlerin olduğunu söyler. 'Kullandığım temizleyici ürünler yaptı' diye zannedilir. Bu yüzden de gül hastalığının tanısı gecikir. Ne kadar erken tanı konulursa, alacağımız önlemler, hastaların dikkat edeceği tedbirlerle hastalığın şiddetlenmesinin önüne geçebiliriz. Onun için ihmal edilmemesi gerekir" diye konuştu.

        REKLAM

        Yılmaz, hastalığı daha çok 30'lu yaşlarda beklediklerini ancak son yıllarda 20'li yaşlarda da gördüklerini vurgulayarak, 40'lı, 50'li yaşlarda zirve yaptığını kaydetti.

        Yüzdeki damarlar genişleyince insanların yüzünün kırmızı olduğunu, hastalığın isminin de buradan geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Yüzde oluşan kırmızılıklar hastada şikayete yol açıyor. Ataklar halinde oluyor. Başlangıçta geçici ataklar oluyor. Sıcakla, stresle, yorgunlukla ve güneşle tetiklenen bu kırmızılıklar, dikkat edilmezse zamanla kalıcı olmaya başlıyor. Balonu şişirdiğinizde ilk havasını bırakınca eski haline döner ancak uzun süre şiş kalırsa havasını bırakınca balon büzüşür. Tıpkı gül hastalığında damarlar da böyle oluyor. Gül hastalığında en korktuğumuz şey, geçici olan damar genişlemelerinin kalıcı hale gelmesidir. Kalıcı kızarıklar hiç istemediğimiz tablodur."

        Yılmaz, tedaviden önce hastalıkla ilgili kişiyi bilgilendirdiklerini, dernek olarak broşür de bastırarak bilinçlendirme yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        "LAZER YAPTIRIR GEÇERİM, CÜMLESİ ÇOK YANLIŞ"

        Gül hastalarının dikkat etmesi gerekenleri anlatan Yılmaz, "Gül hastalarının güneşten kati şekilde korunmaları yetmez. Fırının, tencerenin kapağını açtığında gelen sıcaklıktan korunmalı, çayı, kahveyi, yemeği çok sıcak tüketmemesi, acı ve yoğun baharatlı gıdalardan uzak durmalıdır. Alkolün de damarın genişlemesinde tetikleyici etkisi var" dedi.

        Yılmaz, gül hastalığında kırmızılıkların üzerine parazitlerin, bakterilerin eklenmesi sonucu iltihaplı sarımsı sivilcelerin geliştiğini ve akne rozasına neden olduğunu vurguladı.

        Yapılan tedaviler kadar hastanın da dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: "Kremler ve ağızdan alınan ilaçlara rağmen damarlardaki genişleme kalıcı hale gelmişse lazer tedavilerine ihtiyaç duyarız. Lazer tedavisine ihtiyaç duymak demek iki olumsuzluğa işaret eder. Kılcal damar genişlemeleri varsa lazer tedavisi çözüm değildir. Lazer sadece var olan hasarı tamir etmeye odaklıdır. İşlem yapıldıktan sonra hastanın yine güneşten ve sıcaktan kati şekilde korunmaya devam etmesi gerekiyor. 'Ben bir şey yapmayayım, uğraşmayayım, lazer yaptırır geçerim' düşüncesi çok yanlış. Esas olan korunmaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Habertürk Anasayfa