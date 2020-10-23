"Çok güzel tarihi ve doğal güzellikleri olan bir yer. Muhteşem. Herkese tavsiye ediyorum, burayı görmek gerekir. Katedralin içerisindeki freskler harika. Çok uzun yıllar önce yapılmış şeyleri görmek harika bir his. Onlara bu kadar yakın olmak çok ilginç. Peribacalarına bayıldım. Yukarıdan manzarayı seyrettim, harika. Büyüleyici bir alan. Daha önce bir arkadaşım gelmiş, bu bölgeyi ziyaret etmişti. Onun tavsiyesiyle geldim ve çok mutlu oldum."