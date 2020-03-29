İHH'nin işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik "Vakit dayanışma vakti" diyerek 10 milyon lira nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya çalışmalarına Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da katıldı.

Şahsi Twitter hesabından kampanyaya katılacağını duyuran Kabakçı aynı zamanda Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da bu kampanyaya katılmasını istedi.

Kabakçı'nın çağrısına karşılık veren Sezer Huysuz da Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile birlikte İHH'nin yardım kampanyasına katılarak ailelere kumanya desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Kampanyaya katılacağını belirten Mutlu Türkmen de çağrısını Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan'a iletti.