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İkinci el otomotiv sektörü şirketi 2plan ve Borusan Grup şirketlerinden Borusan Araç İhale, marka ve modelden bağımsız olarak yalnızca premium araçların satışa çıktığı bir ihale düzenledi.

Özel davet sistemiyle son kullanıcılar başta olmak üzere kurumsal firmaların da katıldığı ihale, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. 250 kişinin katıldığı ihalede 60 adet premium ikinci el otomobiller için kıyasıya bir rekabet yaşanırken, toplam değeri 23 milyon lirayı bulan 25 araç satıldı.

Verilen bilgiye göre, Borusan Araç İhale sistemi üzerinden üyelerin online olarak da katılma imkanı bulduğu premium otomobiller için gerçekleşen ihaleye Borusan Araç İhale üye şirketlerinin yanı sıra pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda özel davetli de katılım sağladı.

Teklif verme usulüyle yapılan ihalede yaşanan kıran kırana rekabetin sonucunda 2016-2019 model yılı arasında değişen otomobiller için en yüksek teklifi verenler, premium araçların yeni sahibi oldu.

'PAZARIN HARETLİLİĞİ İÇİN OPSİYON SUNUYORUZ'

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, "Borusan Araç İhale ile birlikte ilk defa son kullanıcıya da ulaşan premium bir ihale organize ediyoruz. Aslında Borusan Araç İhale uzun yıllardır ihale yapıyor, fakat bu etkinlik son kullanıcıya direkt yapılan ilk ihale olma özelliğini taşıyor. Bu iş birliğimizi devam ettirmeyi temenni ediyoruz. Kısıtlı da olsa pazarın hareketliliği için cazip bir opsiyon sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ise, "2022 yılının fiziki ortamda yapılan ilk ihalesi 2plan ve Borusan Araç İhale iş birliği ile yapılmış oldu. Böylece mevcut olan uzun soluklu işbirliğimizi bir adım ileriye taşıdık. Kurumsal müşterilerimizin yanı sıra bugün ilk kez ihalemize sınırlı sayıda kabul ettiğimiz son kullanıcılar da katılıyor. Kurumsal müşterilerimize ek olarak son kullanıcının da premium otomobilleri piyasadan daha uygun fiyata almalarını hedefledik. 2plan iş birliğiyle önümüzdeki günlerde kurumsal yapıda çok daha çeşitli ve çok daha fazla otomobille yine ulaşılabilir rakamlarla ihaleler düzenleyeceğiz" dedi.