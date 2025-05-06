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        Haberler Gündem Güncel İHA saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 6 Türk ülkeye döndü | Son dakika haberleri

        Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan gemideki 6 Türk ülkeye döndü

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:55
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        İHA saldırısına uğrayan gemideki 6 Türk ülkeye döndü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dün Türkiye'ye dönüşü sağlanan gemideki 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

        AA'nın haberine göre; kaynaklar, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

        ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU'NUN MALTA AÇIKLARINDAKİ "CONSCİENCE" GEMİSİNE İHA SALDIRISI

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

        Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

        Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

        İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat dokuzda ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

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        #haberler
        #gazze
        #israil
        #Conscience
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