İğneada sel felaketi davası: Aileler kamera görüntüleri çözümlenmesi istendi

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa cumhuriyet savcılığına Güvenlik kameraları kayıtlarının çözümlenmesi için dilekçe verdi.

Daha sonra Yaşa, gazetecilere açıklama yaptı. Yaşa, güvenlik kameralarının çözümlenmesi gerektiğini belirterek “Hard disk veri firmaları tarafından kurtarılabilir. Biz diyoruz ki 'veri firması gelsin savcının gözetiminde çözümlesin.' Ancak mahkeme başkanı bunu kabul etmiyor” dedi.

Yaşa, kızı ve damadı için mücadele ettiğini belirterek dosyaya HSYK müfettişleri atanması gerektiğini ve dilekçe verdiklerini söyledi.