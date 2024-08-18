Iğdır FK: 6 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK, evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti. Dean Lico (2), Kosta Aleksic, Adrien Regattin (p), Hasan Hatipoğlu ve Burak Altıparmak'ın golleriyle farklı kazanan Iğdır FK, puanını 6'ya yükseltti. Adanaspor haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Iğdır FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23 ve 51'de Dean Lico, 27'de Kosta Aleksic, 34'te Hasan Hatipoğlu, 85. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 90+3. dakikada Burak Altıparmak attı. Adanaspor'un tek golünü 42. dakikada penaltıdan Fevzi Yıldırım kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü atan Fevzi Yıldırım, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 6'ya yükseltti. Adanaspor ise 3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Turuncu Beyazlılar ise Pendikspor'u ağırlayacak.