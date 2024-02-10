Iğdır'daki Üçkaya Gölü buz tuttu
Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekillerin görüntüsü drone ile kaydedildi
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Iğdır'da bulunan ve yüzeyi tamamen donan Üçkaya Gölü'nün yüzeyinde oluşan şekiller kameralara yansıdı.
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Kentin yüksek kesimli bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
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Havaların soğumasıyla akarsu, dere ve göller dondu.
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Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Üçkaya Gölü de buzla kaplandı.
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Gölün yüzeyinde oluşan buz şekilleri, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.
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Köy sakinlerinden Kadir Sarıcan, AA muhabirine, gölün her mevsim ziyaretçi ağırladığını söyledi.
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Sarıcan, "Gezilip görülebilecek yerlerimizden biri de gölümüzdür, buraya herkesi davet ediyoruz.
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Gölümüzün ve köyümüzün güzelliklerini gelip görmelerini istiyoruz. Doğaseverlerin fotoğraf çekebileceği, Iğdırın en güzel fotoğraf yerlerinden biridir." dedi.