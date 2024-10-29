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        Haberler Yaşam Iğdır'da bugüne kadar 348 kuş türü tespit edildi

        Iğdır'da bugüne kadar 348 kuş türü tespit edildi

        Iğdır'da bugüne kadar yapılan gözlem çalışmalarında 348 kuş türünün tespit edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:29
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        Denize kıyısı olmayan kentte 348 tür!
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        Yaklaşık 800 metre rakımda bulunan Iğdır'daki sulak alanlar su kuşlarına, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı ve 3 bin metrenin üstündeki Aras Dağları ise bozkır ve kayalık alanları tercih eden kuşlara yuva oluyor.

        Doğu Anadolu'ya nazaran daha sıcak bir iklime sahip olan şehir, kıtalar arası göçen kuş türlerini de ağırlıyor.

        Kuzey ile güney yarım küre arası yol kateden göçmen kuşlar da ilkbahar ve sonbahar aylarında Iğdır’a uğrayıp mola veriyor.

        Şehirde bugüne kadar sürdürülen gözlem çalışmalarında 348 kuş türü kayıt altına alındı. Bu sayı, denize kıyısı olmayan ve neredeyse hiç deniz kuşu bulunmayan bir şehir için oldukça yüksek bir rakam olarak dikkati çekiyor.

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        Türkiye genelinde yapılan gözlemlerde ise bugüne kadar 502 kuş türü kayıt altına alındı. Iğdır, ev sahipliği yaptığı 348 kuş türüyle Türkiye’deki tüm kuş türlerinin yaklaşık yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede çalışma yürüten KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Iğdır’ın Türkiye’de en fazla kuş varlığı bulunan 10 şehir arasında olduğunu söyledi.

        Tür sayılarına dair bilgi veren Şekercioğlu, "Kesin teyitli 341 türü kaydettik ama henüz teyit edemediğimiz kayıtlarla beraber Iğdır’da 348 kuş türü var. Bu da küçük bir ilimiz olan, denize kıyısı olmayan Iğdır’da Türkiye’deki 502 türün yüzde 70'inin kaydedildiği anlamına gelir" dedi.

        Ulaşılan bu rakamın önemini vurgulayan Şekercioğlu, "Bu inanılmaz bir rakam çünkü zaten deniz kıyısı ve açık deniz türleri 100’e yakın. Bunları çıkardığımız zaman, denize kıyısı olmayan bölgelerde 400'e bile varmayan türlerin yüzde 90'ı bu kadar ufak bir il olmasına rağmen Iğdır'da kaydedilmiş." diye konuştu.

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        Iğdır’da bu kadar çok sayıda kuş türünün bulunmasının habitat çeşitliliği ve coğrafi şartlar olduğuna değinen Şekercioğlu, şöyle devam etti:

        "Bunun sebeplerinden en önemlisi Iğdır'ın zengin habitat çeşitliliği. Bir tarafımızda dağ bir tarafımızda sulak alanlar var. Burada solumuzda ve sağımızdaki kuşlar tamamen farklı. Örneğin sağımızda kayalık seven türleri görüyorken solumuzda birçok su kuşunu rahatlıkla görebiliyoruz. Iğdır'da birçok farklı habitat, doğal çayırlar ve doğal bozkırlar var. En önemlisi ise 316 kuş türü kaydettiğimiz Aras Nehri Kuş Cenneti var. Bu yüzden Aras Kuş Cenneti'nin resmi koruma altına alınması büyük bir önem taşıyor."

        "SAYININ YAVAŞ YAVAŞ ARTACAĞINA, 400'E YAKLAŞACAĞINA İNANIYORUM"

        Söz konusu rakamın bilim insanlarının, gönüllülerin ve doğa meraklılarının ilgisini çekeceğini anlatan Şekercioğlu, şunları kaydetti:

        "Ben bu sayının yavaş yavaş artacağına, 400'e yaklaşacağına inanıyorum. Bu rakamlar Iğdır’ı Türkiye'de en çok kuş tespit edilmiş ilk 10 ili arasına sokuyor. Denizi olmayan ufak bir ilimiz için bu muhteşem bir rakam. Bu açıdan Iğdır ilimizin Aras Nehri Kuş Cenneti başta olmak üzere önemli alanlarının korunması ve ekoturizmle tanıtılması, bölge halkına da gelir ve tanınırlık sağlaması kritik önem taşıyor."

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        #Iğdır
        #Iğdır kuş türü
        #haberler
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