Iğdır'ın Melekli beldesindeki bir tarlada 3 kartal yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

AA'nın haberine göre bölgeye gelen DKMP ekibi, kartal yavrularını şubede özel bakıma aldı.

Özenle büyütülen kartal yavrularını görevliler her gün et ve ciğerle besliyor.

Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.