İstanbulluların doğalgaz ihtiyacını temin eden İGDAŞ'ın çalışma günleri ve saatleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İGDAŞ MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ

İGDAŞ şubelerinde mesai sabah saat 08.00'de başlar. 12.30-13.30 arası verilen 1 saatlik öğle molasının ardından mesai akşam saat 17.00'a kadar devam eder.

İGDAŞ şubelerinin bazıları hafta sonu cumartesi günleri hizmet verirken, pazar günü tüm şubeler kapalıdır. Bunun dışında; resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

İGDAŞ acil servisi ise, doğalgaz sorunları karşısında 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

İGDAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No:4 34060 Alibeyköy / İstanbul adresindedir. İGDAŞ'a 0212 499 11 11 numaralı telefon, 0212 499 11 66 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

İGDAŞ Doğalgaz acil numarası 187 ve Çağrı Merkezi numarası 153 veya 0 212 153 00 00'dır.