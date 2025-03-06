İftardan sonra gelen tatlı isteğinizi sağlıklı bir şekilde bastırmak için bu püf noktalarını Ramazan boyunca uygulayabilirsiniz!

İftardan sonra gelen tatlı isteğinizi sağlıklı bir şekilde bastırmak için bu püf noktalarını Ramazan boyunca uygulayabilirsiniz!

Ramazanda oruç tutan kişilerde uzun süre açlık sonrası iftardan sonra kan şekeri değerlerinin aniden yükselmesi ve düşmesi ile yoğun bir şekilde tatlı isteği ortaya çıkar. Bu durum kontrol edilmediği takdirde sağlık sorunlarına neden olabilir.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI TATLI TÜKETİMİ İÇİN PÜF NOKTALAR

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1. PORSİYON KONTROLÜ

Ramazan’da tatlı tüketimi sırasında porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Küçük porsiyonlar tüketerek, hem tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir hem de kalori alımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

2. İFTAR SONRASI BEKLEYİN

İftar sonrası hemen tatlı tüketmek yerine, mide ve bağırsakların sindirim işlemini başlatmasına izin vermek için en az 1-2 saat beklemekte fayda vardır.

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3. TATLIYI PROTEİNLE TÜKETİN

Tatlılara ekleyeceğiniz veya birlikte tüketeceğiniz ceviz, fındık, süt gibi protein içerikli besinler tatlıdaki şekerin kanınıza çok daha yavaş karışmasına ve dolayısıyla kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur. Kan şekerinizi dengede tutmak da Ramazan’da hem kilo alımının, hem de şeker sorunlarının önüne geçmeye katkı sağlar.

4. ŞERBETLİ TATLILARDAN KAÇININ

Şerbetli tatlılar, yüksek şeker ve kalori içerdiğinden, Ramazan’da tatlı tüketimi için daha az sağlıklı seçeneklerdir. Şerbetli tatlılar yerine, daha hafif ve sağlıklı alternatiflere yönelmek faydalıdır.

5. EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Tatlı tüketme isteğinizin altında; stresli olmanız, iftarda ve sahurda sağlıklı beslenmemeniz, bu nedenle kan şekerinizdeki dengenin bozulması gibi yetersiz su tüketimi de yatıyor olabilir. Zaman zaman susama ve açlık hissi birbirine karışmaktadır. Bu nedenle susuzluğun açlık veya tatlı isteği ile karışmaması için yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. İftar ile sahur arasında mutlaka en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

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6. TATLIDAN ÖNCE SEBZE TÜKETİN

Tatlı tükettiğiniz gün diğer kaynaklardan gelen şeker veya unlu besinler ve şeker içeren komposto benzeri içecekler gibi basit karbonhidratları tüketmemek gerekir. Şekeri sadece tatlıdan değil hazır soslar, hazır gıdalardan da sıklıkla farkında olmadan aldığınızı unutmayın. Sebzeli yemekler ve salatalar ise posa içeriği sayesinde, beraberinde yenilen besinlerin kana daha yavaşça karışmasına yardımcı olabildiğinden, iftarda tatlı tüketmek istiyorsanız mutlaka sebze tüketmelisiniz.

7. HER GÜN TATLI TÜKETMEYİN Ramazan’da tatlı tüketimi her gün yapılmamalıdır. Haftada 2 – 3 kez tatlı tüketmek, hem kilo kontrolünü sağlamak hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek için daha uygundur. RAMAZAN'DA TATLI TÜKETİMİ İÇİN SAĞLIKLI SEÇENEKLER 1. SÜTLÜ TATLILAR Sütlü tatlılar, klasik şerbetli tatlılara göre daha hafif ve daha az kalorili seçeneklerdir. Sütlaç, muhallebi ve güllaç gibi sütlü tatlıları tercih ederek, Ramazan’da tatlı tüketimini daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. 2. ŞEKERSİZ VEYA AZ ŞEKERLİ TATLILAR Şeker oranı düşük veya hiç şeker içermeyen tatlı seçenekleri, Ramazan’da tatlı tüketimi için idealdir. Şekersiz veya az şekerli bitter çikolata, badem ezmesi ve kuru meyve gibi seçeneklerle tatlı krizlerinizi sağlıklı bir şekilde giderebilirsiniz. REKLAM 3. MEYVE TATLILARI Ramazan’da tatlı tüketimi için en sağlıklı seçeneklerden biri meyve tatlılarıdır. Taze meyve dilimleri, komposto veya meyve salatası gibi hafif ve doğal şeker içeren seçenekler, hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de vücudunuza vitamin ve mineral sağlar. İFTARDAN SONRA TATLI KRİZİNİ NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ? İftarda yoğun yemek, ani kan şekeri yükselmesine ve sonrasında düşmesine neden olur. Bu durum, tatlı krizlerine yol açabilir. Doğal içerikler ile hazırladığınız tatlı alternatifleri, sindirim sisteminizin rahatsız olmasını engelleyebilir. Ağır tatlılar ani kan şekeri düşmesi yaşatırken su ihtiyacınızın da artmasını sağlar. İçeriğinde şerbet ve hamur bulunan tatlılar, kalori artışına neden olup sağlıklı beslenme alışkanlığınızı bozar. Ramazanda tatlı tüketimi, düşük kalorili seçenekler ile sınırlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. RAMAZANDA DOĞRU TATLI TÜKETİMİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI Ramazanda tatlı tüketimi, aç kaldığınız süre boyunca kaybettiğiniz enerjiyi kazanmanıza destek olur. Oruç ile denge sağlayan metabolizma, iftar sonrasında enerji ister. Tatlı çeşitleri, karbonhidrat içeriğine sahip olduğu için bu dengenin desteklenmesini sağlar. Kuruyemiş, meyve ya da sütlü tatlılar tüketmeniz tavsiye edilir. Kuru incir, kayısı veya erik, güllaç, aşure ve sütlü tatlıları tercih ederek hafif bir öğün oluşturabilirsiniz. Tatlı tüketimi ile birlikte ortalama 2,5 litre su içerek şekerin vücudunuzda yağa dönüşmesini engelleyebilirsiniz. Baklava nasıl yenir, tüketilir? Baklava tarifi