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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 22. gününe özel iftar menüsü!

        İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 22. gününe özel iftar menüsü!

        Ramazan ayında birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofralarını hazırlamaktan daha zor olan bir şey varsa, o da ne pişireceğine karar verememektir. İşte işinizi kolaylaştıracak, çorbasından tatlısına Ramazan'ın 22. gününe özel iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 08:30
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        Ramazan'ın 22. gününe özel iftar menüsü
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        Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 22. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

        MANTAR ÇORBASI

        Malzemeler:

        500 gr mantar (doğranmış)

        1 adet soğan (doğranmış)

        2 diş sarımsak (ezilmiş)

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 litre tavuk suyu veya su

        1 çay bardağı krema

        Tuz ve karabiber

        Yarım çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak tereyağını ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun.

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        2. Sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

        3. Doğranmış mantarları ilave edin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

        4. Tavuk suyu veya suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tuz, karabiber ve kekik ilave edin.

        5. Çorbayı kaynattıktan sonra altını kısın ve 10-15 dakika pişirin.

        6. Ocaktan alın, bir el blenderı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin.

        7. Son olarak kremayı ekleyin ve karıştırın. Birkaç dakika daha kaynatın, ardından sıcak servis edin.

        FIRINDA TAVUK ŞİŞ

        Malzemeler:

        4 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)

        1 adet soğan (rendelenmiş)

        1 diş sarımsak (ezilmiş)

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        2 yemek kaşığı yoğurt

        1 yemek kaşığı limon suyu

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı karabiber

        1 tatlı kaşığı pul biber

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        1 tatlı kaşığı kekik

        Yapılışı:

        1. Öncelikle tavukları bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, yoğurt, limon suyu, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyin. İyice karıştırın.

        2. Kapağını kapatıp buzdolabında en az 1 saat marine edin.

        3. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Tavukları şişe geçirin.

        4. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin. Tavuklar altın rengi alana kadar fırında tutabilirsiniz.

        5. Yanında pilav veya salata ile servis edebilirsiniz.

        SALÇALI BULGUR PİLAVI

        Malzemeler:

        2 su bardağı bulgur

        1 adet soğan (doğranmış)

        1 yemek kaşığı salça

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        3 su bardağı sıcak su

        Tuz, karabiber, pul biber

        Yarım çay kaşığı kekik

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        Yapılışı:

        1. İlk olarak sıvı yağı bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

        2. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

        3. Bulguru ekleyin ve 1-2 dakika bulgurların üzerinde kavurun.

        4. Sıcak suyu ekleyin, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ile tatlandırın.

        5. Son olarak kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp, tencerenin kapağını kapatın ve 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

        6. Pilavınız hazır, sıcak servis yapın.

        UN HELVASI

        Malzemeler:

        2 su bardağı un

        1 su bardağı tereyağı

        1 su bardağı sıvı yağ

        1,5 su bardağı toz şeker

        2 su bardağı su

        1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tavada eritin.

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        2. Unu ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak, unun rengi değişene kadar kavurun.

        3. Ayrı bir yerde suyu ve şekeri karıştırarak kaynatın.

        4. Şekerli suyu, kavrulmuş unun üzerine yavaşça dökün ve karıştırın.

        5. Kısık ateşte, helva suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin. Vanilin ekleyebilirsiniz.

        6. Son olarak helvanın kıvamı koyulaşınca ocaktan alın, üzerine dilediğiniz şekilde dökme şekli verip sıcak servis edin.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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